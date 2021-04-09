Пт, 9.04.2021
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Линда Зоммере, старший юрисконсульт отдела авторских прав Министерства культуры

Заявки на вакцинацию подали около 14 000 педагогов и других работников школ

Массовая вакцинация в центре Atta ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Заявки на вакцинацию от Covid-19 подали около 14 000 относящихся к приоритетной группе педагогов и работников школ, сообщила специалист по координации вакцинации Министерства здравоохранения Дита Чударе.

На портале manavakcina.lv на вакцинацию записались около 14 000 педагогов и других работников школ, которые входят в четвертую приоритетную группу. Это работники дошкольных или специальных образовательных учреждений, педагоги 1-6-х классов и другие работники школ, которые находятся в тесном контакте с детьми. В приоритетную группа включены и педагоги, которые возобновляют очное преподавание.

Министерство образования и науки предоставит Национальной службе здравоохранения список педагогов, входящих в группу приоритетной вакцинации. Эти списки будут сравниваться с заявками, поступившими на портал manavakcina.lv и по телефону 8989. Списки МОН удостоверяют соответствие приоритетной группе, но не готовность вакцинироваться, поэтому их нужно будет сравнивать.

После этого каждый пожелавший вакцинироваться педагог получит сообщение или электронное письмо о возможности вакцинации.

В свою очередь с середины апреля образовательные учреждения смогут подавать заявки на коллективную вакцинацию не менее 25 сотрудников. Если школа не сможет набрать 25 человек для коллективной вакцинации, она сможет сотрудничать с другими образовательными учреждениями, чтобы обеспечить минимальное количество вакцинируемых.

Как сообщалось, с 12 апреля планируется начать вакцинацию работников дошкольных и специальных образовательных учреждений, педагогов 1-6-х классов и других работников школ, которые находятся в тесном контакте с детьми.

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