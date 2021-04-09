Польша с февраля перетянула почти 800 белорусских айтишников. Но многие выбирают Вильнюс и Ригу
Ситуацией с законностью и свободами в Беларуси напуганы многие, в том числе и высококвалифицированные специалисты. Этим пользуются соседние государства.
Ситуацией с законностью и свободами в Беларуси напуганы многие, в том числе и высококвалифицированные специалисты. Этим пользуются соседние государства.
Программа помощи белорусским айтишникам "Бизнес-гавань" учреждена польским правительством в феврале, и уже 790 IT-специалистов получили визы.
"Мы обеспечиваем специалистам и их семьям, а также владельцам и сотрудникам IT-компаний ускоренную иммиграционную программу, - говорит представитель Польского агентства инвестиций и торговли Моника Гжеляк. - Стартапы из Беларуси получают финансирование, а компаниям помогают перейти в польскую бизнес-экосистему".
Десятки белорусских IT-компаний ищут пристанище на чужбине. Однако условия, которые предлагают страны-соседи, с точки зрения бизнеса выглядят заманчивыми, но иногда появляются бытовые вопросы. В частности, знаменитый Wargaming после анализа всех условий предпочел Литву.
В Латвии айтишников пугают сложности с открытием и обслуживанием счетов в банках, а для людей семейных камнем преткновения стало "отсутствие русских школ". Хотя 17 компаний или уже переехали в Латвию или находятся в процесс переезда.
Так, в частности, самая известная белорусская компания из нашедших пристанище в Латвии разрабатывает охотничью оптику под брендом Pulsar и экспортирует свою продукцию в более, чем 70 стран. Они открывают офис и производство в Даугавпилсе (в Беларуси у них тоже остается компания).
Для решения проблем (к примеру в банковской сфере), LIAA работает индивидуально с каждым потенциальным клиентом: заполняет чек-листы, отправляет во все банки и узнает, где будет легче открыть счет.