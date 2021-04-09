Главное за 9 апреля ⟩ Смерть принца Филиппа и опубликованная переписка Винькеле с директором ZVA Хенкузенсом

События дня:

Скончался муж Елизаветы II, принц Филипп. Ему было 99 лет. 10 июня ему могло исполниться 100 лет. В феврале Букингемский дворец сообщал о госпитализации супруга королевы, поскольку у него была обнаружена инфекция. 16 марта СМИ сообщили, что 99-летнего принца выписали из больницы. Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой.

Британский миллионер, 83-летний сэр Ричард Лексингтон Саттон был убит в собственном загородном особняке неподалеку от Гилленгема в графстве Дорсет. На предпринимателя и его спутницу вечером 7 апреля напал местный житель, вооруженный ножом. От полученных ранений Саттон скончался на месте, женщина же в критическом состоянии была доставлена в больницу города Бристоля на вертолете.

В квартире в Осло найден труп умершего девять лет назад мужчины. Смерть человека осталась незамеченной чиновниками, поскольку все эти годы налоги автоматически списывались с его банковского счета.

​"Велосипеды - это средство передвижения для тех людей, у которых нет детей (...), кто может просто кататься на велосипеде, у кого нет работы", - высказался в интервью передаче "Открытый вопрос" замначальника бюро Госполиции по надзору за движением Андрис Лоцс. Его слова вызвали недоумение как минимум в социальных сетях. Госполиция оперативно в микроблоге Twitter пояснила, что это определенно не официальная позиция учреждения.

Молодая рижанка на своем автомобиле протаранила троллейбус. Утром в среду, 7 апреля, на улице Бикерниеку, недалеко от перекрестка с улицами Хипокарта и Эвалда Валтера, произошло столкновение BMW 3 серии и троллейбуса. Это вызвало сильную пробку, поэтому, как только полиция зафиксировала следы на месте аварии и водитель дал свои объяснения, троллейбус покинул место происшествия.

7 апреля женщина в Риге потеряла дом. Сначала загорелась постройка у соседей, но прилегающую территорию также не удалось защитить. Хозяйка утверждает, что имущество было подожжено подростком, который уже заранее спланировал такую ​​месть в ущерб своим родителям.

Торговый центр Akropole нашел способ, как выдавать товары, купленные онлайн. Начиная с сегодняшнего дня, 9 апреля, возле торгово-развлекательного центра Akropole на свежем воздухе начал работать единый пункт выдачи заказов, в котором посетители смогут получить предварительно приобретенные онлайн и оплаченные товары из магазинов Akropole. Пункт выдачи заказов будет работать вне помещений Akropole, возле входа B (В ieeja).

Коронавирус:

За сутки подтверждено 658 новых случаев Covid-19, умерли 18 человек. Доля положительных результатов - 3,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 338,6 случая на 100 000 населения. За прошедшие сутки госпитализировано 73 пациента с Covid-19.

Винькеле опубликовала переписку в WhatsApp с директором ZVA Хенкузенсом. Она указала, что 22 декабря во время заседания Кабинета министров после того, как Хенкузенс сообщил правительству о возможности поставки дополнительных 100 000 доз Pfizer, директор ZVA отправил бывшему министру здравоохранения сообщение в WhatsApp, указав, что этот производитель все-таки мог поставить 200 000 доз.

С начала года заболеваемость в Латвии снизилась вдвое, при этом количество больных Covid-19 в латвийских больницах не снижается уже месяц. Это может быть связано с тем, что распространение в Латвии британского штамма Covid-19 достигло 70%, считает эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.

Контракт на поставку вакцины "Спутник V" в Словакию обернулся новым скандалом. Государственный институт по контролю лекарств Словакии объявил, что поставленная в страну российская вакцина отличается от образцов "Спутника V", про которые писал научный журнал The Lancet и которые сейчас проверяет Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Теперь российская сторона требует вернуть уже поставленные 200 тысяч доз "Спутника".

Что почитать, чтобы отвлечься:

Одной из главных наград американской фигуристки Эшли Вагнер является серебряная медаль в одиночном катании на чемпионате мира 2016 года, но многим любителям фигурного катания она известна своим скандальным поведением и взглядом, который один из российских комментаторов описал фразой "глазами пристрелит ползала".

В передаче "Панорама" на канале LTV во время разговора о вакцине показали формулу амфетамина. Канал LTV эту ситуацию не комментировал.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский заслужил огромное уважение тем, что на протяжении более 60 лет оказывал неизменную и ощутимую поддержку королеве Елизавете II.