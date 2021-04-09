Латвия занимает предпоследнее место среди стран ЕС по числу вакцинированных против Covid-19

Последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 7% взрослого населения.
На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте - 30,6%. В Венгрии этот показатель составляет 29,2%, а в Финляндии - 21,8%.
На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получил уже 21% взрослого населения. В Литве первую дозу вакцины получили 15,2% взрослого населения.
Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили только 1,6% взрослого населения страны. По этому показателю в списке стран ЕС и ЕЭЗ Латвия занимает последнее место. Второе место с конца занимает Болгария, где вторую дозу вакцины получили 1,8% взрослого населения.
В Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 6,4% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 7% жителей старше 18 лет.
Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана количества жителей, получивших первую дозу вакцины, составляет 16%, а получивших вторую дозу - 6,7%.