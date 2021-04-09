Пт, 9.04.2021
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Линда Зоммере, старший юрисконсульт отдела авторских прав Министерства культуры

Латвия занимает предпоследнее место среди стран ЕС по числу вакцинированных против Covid-19

Центр массовой вакцинации от Covid-19 в выставочном холле на Кипсале ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 в Латвии получили 7,8% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 7% взрослого населения.

На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте - 30,6%. В Венгрии этот показатель составляет 29,2%, а в Финляндии - 21,8%.

На четвертом месте по количеству привитых жителей находится Эстония, где первую дозу вакцины получил уже 21% взрослого населения. В Литве первую дозу вакцины получили 15,2% взрослого населения.

Вторую прививку от Covid-19 в Латвии получили только 1,6% взрослого населения страны. По этому показателю в списке стран ЕС и ЕЭЗ Латвия занимает последнее место. Второе место с конца занимает Болгария, где вторую дозу вакцины получили 1,8% взрослого населения.

В Эстонии вторую дозу вакцины уже получили 6,4% взрослого населения, а в Литве вакцинацию завершили 7% жителей старше 18 лет.

Среди всех стран ЕС и ЕЭЗ медиана количества жителей, получивших первую дозу вакцины, составляет 16%, а получивших вторую дозу - 6,7%.

 
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