Сб, 10.04.2021
Девочки, я не дилдо. Алдис Гобземс
Алдис Гобземс

В Москве военную угрозу со стороны России назвали "мифической": Что отвечают на это в Киеве?

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Москве участника митинга в поддержку Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
  • В Москве эскалацию напряженности на востоке Украины называют "беспрецедентной", а военную угрозу со стороны России – "мифической". Что отвечают на это в Киеве?
  • В Великобритании умер супруг Елизаветы Второй – принц Филип. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет.
  • После того, как в Словакии опубликовали негативный отзыв на Спутник V, Россия требует вернуть поставленные 200 тысяч доз вакцины.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 09.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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