"Спутник V": зачем эксперты ЕС едут в Россию и что они будут инспектировать

Допущенные на рынок ЕС вакцины проверялись на соответствие стандартам клинических испытаний (GCP), прежде всего, по отчетам национальных регуляторов - например, германского и американского в случае с BioNTech/Pfizer. Между Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейским агентством лекарственных средств подписано соглашение о взаимном признании заключений на соответствие различным стандартам. С Россией же у EMA подобного договора нет, поэтому проводить инспекции российских лекарственных препаратов, необходимые для их последующей регистрации в ЕС, должны европейские эксперты.

Можно ли доверять российским данным о "Спутнике V"?

Стоит отметить, что многие в ЕС с недоверием относятся к российской вакцине. 17 марта пять евродепутатов направили в EMA письмо, в котором говорилось, что РФ не раз демонстрировала: "она более чем готова очень профессионально и в крупных масштабах политизировать и подделывать медицинские и научные данные, когда это служит политическим целям". В качестве примера парламентарии привели скандалы с допингом российских олимпийских спортсменов и отравление оппозиционера Алексея Навального.

Эксперт по вопросам здравоохранения фракции Европейской народной партии Петер Лизе (Peter Liese) приветствует решение EMA провести всеобъемлющую научную проверку "Спутника V". "Я допускаю, что эта вакцина работает, хорошо защищает и имеет приемлемые побочные действия, но, окончательно это станет ясно лишь после тщательной экспертизы", - заявил DW немецкий евродепутат.

По его словам, Россия сама дискредитировала "Спутник V", когда в августе 2020 года заявила о регистрации вакцины, хотя на тот момент в испытаниях препарата участвовали менее 100 человек. В ЕС же вакцины проходили сертификацию только после окончания третьей фазы испытаний с участием 20-40 и более тысяч человек. Лизе также уверен, что медицинские эксперты ЕС смогут разобраться, соответствуют ли действительности данные об эффективности российской вакцины. "И в жизни, и в медицине не бывает стопроцентной уверенности, это я понял еще на первом курсе университета, когда изучал медицину. Но можно очень точно определить, было ли мошенничество", - отмечает он.

Евродепутат от германских "зеленых" Виола фон Крамон (Viola von Cramon) выступает за еще более жесткую проверку российской вакцины "Спутник V". По ее мнению, необходимо провести три полноценные фазы независимых испытаний вакцины на территории ЕС. "Лишь после этого можно одобрить применение вакцины", - уверена фон Крамон.

Нужен ли "Спутник V" Евросоюзу?

По темпам вакцинации населения от коронавируса Евросоюз отстает от многих других стран и регионов мира. На этом фоне министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) 8 апреля заявил, что Берлин проведет с Москвой переговоры о закупке "Спутника V" - но только после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Вакцинация в ЕС идет медленнее, чем во многих других странах и регионах мира ФОТО: Matthias von Hein/DW

Впрочем, до сих пор неясно, сколько доз вакцины смогла бы поставить Россия, где темпы вакцинации населения ниже, чем средний показатель по ЕС. Пока что у РФ нет производственных мощностей для крупных поставок Евросоюзу. Это фактически подтвердил и президент России Владимир Путин, заявив 7 апреля премьеру Армении Николу Пашиняну, что объем производства в РФ "сопоставим с потребностью внутри страны".

Другой вариант - производство вакцины внутри ЕС. Заявку в EMA на оценку "Спутника V" уже подала компания R-Pharm Germany GmbH, расположенная в баварском Иллертиссене и принадлежащая российской "Р-Фарм". Именно с ней власти Баварии предварительно договорились о покупке 2,5 млн доз "Спутника V" , но только в случае его регистрации. Первые поставки ожидаются не ранее июля.