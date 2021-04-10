Начиная с 12 апреля, по словам астролога, можно двигаться по намеченному пути. Самым полезным и результативным станет период с 12 по 19 апреля, а к 24 апреля "быстрые планеты переместятся в женские знаки и начнется более монотонное время, лишенное страстных порывов, но приносящее практические результаты". Представители многих знаков Зодиака смогут наконец выдохнуть, однако каких-либо особых результатов ждать не стоит.

До 19 апреля следует тщательнее выбирать формулировки при общении с посторонними и не торопиться с выводами.

Василиса Володина предсказала некоторым знакам Зодиака трудности c середины весны и объяснила, с чем они будут связаны.

Близнецы

К представителям этого знака придут совершенно нереальные идеи, которые на первый взгляд покажутся фантастическими. Астролог советует этим людям отнестись к ним серьезно и не отметать сразу. В них есть рациональное зерно, поэтому стоит задуматься над их воплощением в жизнь. Главное - дождаться подходящего времени.

Лев

Львам следует приготовиться к непредвиденным ситуациям и форс-мажорам. Лучше отказаться от серьезных и важных дел и заняться текущими вопросами. Кроме того, будет не лишним иметь в запасе и план "Б".

Дева

Девы играют с огнем. Астролог советует им немедленно отложить дело, если хоть на секунду возникнет ощущение неуверенности в своих силах. В данном случае сомнение сыграет на руку и поможет уберечь от серьезных проблем.

Телец

Тельцы будут рваться в бой, но лучше поберечь силы и застраховаться от ошибок, которые могут стоить очень дорого. Астролог рекомендует этим людям заниматься своим делом и не бросаться на помощь всем остальным.

Овен