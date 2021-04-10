Эксперимент с "живой очередью": к обеду из доступных 2000 вакцин использованы около 700
В субботу, 10 апреля, в двух центрах вакцинации от Covid-19 проводится эксперимент с "живой очередью". Собрали, что известно на данный момент.
В субботу, 10 апреля, в двух центрах вакцинации от Covid-19 проводится эксперимент с "живой очередью". Собрали, что известно на данный момент.
Детали:
Как начался эксперимент с "живой очередью"?
В субботу утром в Риге, на Кипсале, еще до официального открытия центра со стороны жителей наблюдался большой интерес к вакцинации от Covid-19 в рамках "живой очереди", сообщило агентство LETA.
Еще до 9:00 у прививочного центра собрались десятки людей, их начали оперативно обслуживать без сбоев. За порядком в очереди следят сотрудники муниципальной полиции и земессарги.
Женщина рассказала агентству LETA, что приехала воспользоваться возможностью "живой очереди", потому что не смогла прибыть на вакцинацию по приглашению на прошлой неделе.
Женщина в возрасте, в свою очередь, рассказала, что она пыталась получить прививку без приглашения еще вчера, но ей отказали, и поэтому она пришла сегодня рано утром. Сегодня утром процесс прошел очень гладко, и ей не пришлось долго стоять в очереди, добавила она.
В целом активность желающих пройти вакцинацию в рамках "живой очереди" на Кипсале с утра была устойчивой - несмотря на то, что вакцинация проходила достаточно гладко, постоянно приходили новые люди и в очереди все время было от 20 до 30 человек. Тем временем в центре Atta на улице Краста очередей с утра не наблюдалось вовсе. Поток людей сюда был регулярным, но редким, сообщила LETA.
Респонденты, опрошенные агентством LETA, рассказали, что они решили воспользоваться возможностью "живой очереди", потому что услышали об этом в средствах массовой информации, некоторые не смогли дождаться приглашения на вакцинацию, другим о такой опции рассказал семейный врач, который сам не проводит вакцинацию от Covid-19.
К 11:00 Центр профилактики и контроля заболеваний в микроблоге Twitter сообщил, что за первый час были провакцинированы все, кто стоял в очереди до открытия центров, всего около 300 человек: на Кипсале - около 200 человек, а в центре ATTA на улице Краста - около 80.
По состоянию на 15:00, из доступных 2000 вакцин были использованы около 700. Очередей нет.
Галерея: На Кипсале обустраивают центр массовой вакцинации
Кого ждут на вакцинации?
Пройти вакцинацию в порядке живой очереди приглашаются:
@dr_furmanis, @bizenajs, @kasparsskincs, @Edijs_K. Aicinājums uz retweet bildei. Vakcinācijas centrā dzīvā rinda ir tieši nekāda. Prioritārās grupas - braucam un potējamies bez rindas. pic.twitter.com/AnvodAjlWD— Rudolfs Ciemins (@RCiemins) April 10, 2021
Необходимые документы
Для вакцинации нужно взять с собой паспорт или ID-карту.
Люди, ухаживающие дома за тяжелобольными лицами, должны иметь при себе данные о них, а люди, проживающие вместе с хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, должны предъявить свидетельство о рождении ребенка и заключение консультанта или выписку из больницы с диагнозом, которые выданы не позже двух лет назад.
Люди с хроническими заболеваниями, помимо паспорта или ID-карты, должны предъявить направление семейного или лечащего врача, рецепт или выписку из карты пациента с подтвержденным диагнозом.
"В случаях, когда невозможно взять с собой электронное направление, мы постараемся проверить все на месте, а при необходимости можно будет использовать такую форму, как собственное подтверждение", - сообщила руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс со своей стороны пообещал, что все неясные ситуации будут решаться на месте.
ATTA centrā arī process palaists, bet mierīgāk nekā Ķīpsalā - rinda ārā nestāv. Droši nāciet! pic.twitter.com/LDZp9OO9Lk— Daniels Pavluts (@pavluts) April 10, 2021
Семейные врачи считают направления на вакцинацию излишней бюрократической нагрузкой
Семейные врачи считают ненужным бюрократическим бременем выписывание направлений на вакцинацию от Covid-19 пожилым и хронически больным людям, заявила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.
"Для врачей выдача направлений - это бюрократическое бремя", - сказала Вейде, добавив, что врачи могут потратить это время на нуждающихся в помощи пациентов. Вейде призвала не препятствовать вакцинации пожилых людей, потому что для того, чтобы получить направление, они должны позвонить в практику семейного врача и дождаться направления, что не облегчает процесс вакцинации.
Врач добавила, что на этой неделе в системе электронного здравоохранения были серьезные сбои, которые не позволяли ей нормально функционировать.
Вейде также отметила, что пациентов семейных врачей направляют на прививку в центры вакцинации, но они не хотят туда идти. Президент Латвийской ассоциации семейных врачей допускает, что семейные врачи могли бы прививать пожилых и людей из групп риска, а в центрах можно вакцинировать людей без проблем со здоровьем.