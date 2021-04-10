ФОТО ⟩ Названы лучшие спортсмены Латвии в 2020 году

Напомним, Бриедис в 2020 году стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), одолев в финале кубинца Юньера Дортикоса. Латвийский боксёр завоевал не только Кубок Мухаммеда Али, но и титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), а также титул журнала Ring.

Кстати, бой Бриедиса и Дортикоса, который прошёл 27 сентября в Мюнхене, был признан главным спортивным событием года.

Что касается 21-летней Патриции Эйдуки, то в прошлом году лыжница заняла четвёртое место на чемпионате мира среди юниоров.

Паралимпийской спортсменкой года была признана Полина Рожкова, которая является капитаном сборной Латвии на колясках и под её руководством команде удалось завоевать путёвку на Олимпийские игры в Пекине.

Командой года была признана мужская сборная Латвии по волейболу, которая спустя 25 лет сумела завоевать путёвку на чемпионат Европы.

Командой года в индивидуальных видах спорта был признан экипаж-двойка латвийских бобслеистов Оскара Киберманиса и Матисса Микниса. В прошлом сезоне в Сигулде они стали чемпионами Европы, завоевали бронзу на чемпионате мира в Альтенберге и серебро в общем зачёте Кубка мира.

Лучшим тренером года был назван Дмитрий Шихолай, который тренирует латвийских боксёров Майриса Бриедиса и Ричарда Болотника.

В категории "Прорыв" был награждён латвийский вратарь Элвис Мерзликин, который в минувшем сезоне дебютировал в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс".