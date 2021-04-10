Суточный прирост новых случаев коронавируса: в Литве - 995, в Эстонии - 639

Литва

​За минувшие сутки в Литве подтверждено 995 новых случаев коронавируса, скончались 9 человек, сообщает Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 10 712 молекулярных тестов (ПЦР) и 7138 антигенных теста на Covid-19, а также 1168 тестов на антитела.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 422,3 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,6%. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 225 308 случаев Covid-19, скончался 3671 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5339 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 639 тестов (12%), скончались 14 заразившихся.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 827,7 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 16,2%.

По состоянию на утро 10 апреля госпитализированы 574 пациента с Covid-19, в том числе 70 пациентов в интенсивной терапии, из них к аппаратам ИВЛ подключены 49 человек.

За сутки в больницах открыли 61 новую историю болезни Covid-19. Из больниц выписаны 60 человек, 19 человек переведены в отделение не для Covid-19.

Всего госпитализация потребовалась 6,6% больных. На прошлой неделе госпитализация потребовалась 539 пациентам. Средний возраст госпитализированных - 68 лет, доля пациентов старше 60 лет - 75%.