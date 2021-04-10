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​Метательница копья Инга Кожаренока когда-то была успешной спортсменкой. Она представляла Латвию на Олимпийских играх в Сиднее. Последние 11 лет вся её жизнь подчинена уходу за тяжелобольным сыном.

На данный момент мальчику необходима операция - ходьба доставляет Рою невыносимую боль: из-за деформации ступней он стирает ноги в кровь. Стоимость операции 2420 евро. Операция назначена уже на 14 апреля. После неё потребуются новые специальные ортезы и реабилитация, общая необходимая помощь составляет 3800 евро.

Рой поспешил прийти в этот мир раньше срока - он родился на 32-ой неделе беременности.

Вскоре после рождения, у ребёнка обнаружили дефект межпредсердной перегородки, сопровождающийся обширным поражением головного мозга. 2

С самого рождения для Роя и его семьи начались очень трудные времена - потому что по мере взросления мальчика, из-за обширного повреждения мозга, у него развивались заметные органические нарушения поведения. Все это сопровождалось задержкой моторного развития и речи.

Товарищи по команде вспоминают Кажареноку как сильного, целеустремлённого и очень жизнерадостного человека - она ​​всегда улыбается, никогда не сдаётся и всегда готова оказать поддержку. Кожаренока до сих пор такая. Её слезы и боль видят только самые близкие.

"Когда врачи сказали мне после родов, что ребёнок никогда не будет ходить и говорить, я не хотела жить", - признаётся она. "Я думала, что сама виновата. Я не могла понять, как это могло случиться с нами. А потом один очень хороший и умный врач объяснил мне, что это не моя вина. И я поняла, что мы с мужем просто должны жить дальше - любить нашего ребенка, помогать ему, облегчать ему жизнь и постараться дарить ему радость. Сын уже сам ходит - это огромное наше достижение. А в прошлом году на свет появилась наша дочь", - рассказывает бывшая спортсменка.

В 1998 году Кожаренока заняла второе место на Всемирных юношеских играх и выиграла серебряную медаль на Чемпионате мира среди юниоров. В следующем году Кожаренока стала бронзовым призёром Европейских юношеских Олимпийских игр.

Она - двукратная чемпионка Латвии, а также бывшая рекордсменка страны по метанию копья и участница Олимпийских игр в Сиднее. 2

Травма привела к болям в спине и руке, и ей пришлось перенести две операции, которые оказались безуспешными. На следующую Олимпиаду она не попала.

После окончания спортивной карьеры Кожаренока получила педагогическое образование, работала тренером, вышла замуж и переехала к мужу в Балдоне. Затем родился Рой, положив начало совершенно новой жизни.

Чтобы помочь своему сыну, Инга изучила техники физиотерапии, разобралась, как спорт может помочь в детской реабилитации. 2

Когда Рой подрос, она устроилась на работу в Детский центр социальной помощи Балдоне. Там находятся дети с различными расстройствами, от которых отказались родители. Психологически это очень сложно, но Инга рада, что её занятия помогают этим деткам улучшить состояние.

ФОТО: Publicitātes foto

Кожаренока помогает тренировать паралимпийца Рихарда Сникуса, который также живет в Балдоне и занимается конным спортом. Рихард уже участвовал в двух Паралимпийских играх - в 2012 году он занял четвёртое место в Лондоне, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро стал пятым.

Чтобы обеспечивать лечение Роя, средства необходимы постоянно. В прошлом муж экс-спортсменки уезжал на заработки за границу. Однако с рождением младшей дочери Кожаренока уже не может справиться с детьми одна. Муж вернулся в Латвию, работает в строительстве и борется за каждый заказ.

В этом году Рою предстоит еще одна серьёзная операция - пересадка стволовых клеток. Врачи считают, что это поможет улучшить состояние мальчика. Но перед этим необходимо срочно прооперировать ноги - ходьба доставляет Рою сильную боль и может вызвать серьезную деформацию стоп.

Операцию Рою проведут специалисты латвийской клиники Orto. Стоимость операции, реабилитации и специальной ортопедической обуви - 3800 евро.