Принц Филипп: по всей Британии и за ее пределами прозвучал артиллерийский салют
По всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.
По всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.
Салют начался ровно в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту.
Герцог Эдинбургский, муж королевы Британии Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, не дожив до своего столетнего юбилея два месяца и один день.
В честь герцога, который был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства, орудийные залпы прозвучали с пристани Лондонского Тауэра и казарм королевской артиллерии в Вулидже, а также из замков Белфаста, Кардиффа и Эдинбурга.
В казармах королевской артиллерии в Вулидже выстрелы производились из пушек времен Первой мировой войны - из них же стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа, а позднее - во время коронации Елизаветы II.
Кроме того, к салюту присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец "Даймонд" и фрегат "Монтроуз". Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.
Ранее подобная церемония проводилась лишь дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти Уинстона Черчилля в 1965-м.
Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению, а жителям королевства рекомендовали наблюдать за церемонией из дома.
В заявлении, которое накануне выпустил Букингемский дворец, говорилось: "Ее Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга. Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает эту утрату".
Принц Уэльский Чарльз, размышляя о принце Филиппе в программе Би-би-си, описал жизнь своего отца как "удивительное достижение".
Глава ВМС Великобритании адмирал Тони Радакин отметил сопереживание, привязанность и вовлеченность герцога в дела флота.
"Его глубокое понимание наших ценностей, стандартов и обычаев сделало его близким другом флота, коим он оставался на протяжении более восьми десятилетий", - сказал Радакин.
Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер добавил, что герцог был большим другом, вдохновителем и образцом для подражания для вооруженных сил.
"Он достойно прожил жизнь. Его Королевское Высочество оставляет нам в наследство неукротимый дух, стойкость и непоколебимое чувство долга", - заявил генерал.
Как ожидается, в эти выходные Букингемский дворец огласит подробности о проведении похорон принца Филиппа.
Геральдическая палата сообщила накануне, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а до похорон тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.
Из-за пандемии в процесс похоронной церемонии будут внесены изменения. Как заявили в Геральдической палате, в соответствии в волей герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.
В связи с пандемией королевский двор с сожалением просит публику не приезжать на похороны.
По информации источников в Букингемском дворце, Елизавета II намерена провести церемонию так, чтобы не привлекать толп и соблюсти условия локдауна и социального дистанцирования.
Все правительственные и официальные здания в Британии должны приспустить государственные флаги и сохранять их в таком положении до 8 утра дня, когда состоятся похороны принца. Единственное исключение, как отмечает корреспондент по делам королевской семьи Сара Кэмпбелл, - королевский штандарт, реющий над Виндзорским замком, который не приспускается никогда.
Накануне вечером в Вестминстерском аббатстве, где традиционно погребают британских монархов, были произведены девяносто девять ударов в колокол - по количеству лет, прожитых принцем Филиппом. Удары производились один раз в минуту и раздавались на протяжении более чем полутора часов.
Позже в субботу перед началом конных скачек Grand National, которые ежегодно проводятся в апреле на ипподроме Эйнтри, память герцога, который был почетным членом британского Жокей-клуба, почтят двумя минутами молчания.
Джонни Даймонд, корреспондент по делам королевской семьи
На суше и на море, в четырех столицах Соединенного Королества и на кораблях Королевского военно-морского флота в полдень раздадутся залпы в память о герцоге Эдинбургском.
Это будет момент для того, чтобы не только почтить память принца Филиппа, но также вспомнить его военную службу, участие во Второй мировой войне и почетное командование в течение многих десятилетий после нее.
В этот же день ожидается, что дворец опубликует подробности о предстоящих похоронах герцога.
Ни церемонии публичного прощания, ни похорон государственного масштаба не будет.
Действующие ограничения, связанные с коронавирусом, означают минимальное участие или даже полное отсутсвие публики - дворец просит людей не собираться возле замков и не приносить цветы.
В программе, вышедшей в эфир Би-би-си накануне вечером, дети принца Филиппа поделились своими размышлениями о жизни отца.
Принц Чарльз сказал: "Он с поразительной энергией поддерживал маму - и делал это так долго, и, каким-то необычайным образом, он мог продолжать делать это так долго. Я считаю это удивительным достижением".
Принцесса Анна сказала, что герцог ценил в людях личность и проявлял к ним то уважение, которое, по его мнению, они заслуживали, будучи личностями.
Известно, что принц Чарльз в пятницу днем отправился в Виндзорский замок, чтобы навестить свою мать.
Политики по всей Великобритании также почтили память герцога, а политические партии приостановили свою предвыборную кампанию.
Парламент почтит память герцога в понедельник, а Палата общин соберется, чтобы отдать дань уважения принцу, днем в субботу.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне заявил, что герцог завоевал любовь поколений в Соединенном Королевстве, по всему Содружеству и по всему миру.
Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что Великобритания потеряла выдающегося государственного служащего.
Глава шотландского правительства Никола Стерджен отметила, что вклад герцога в общественную жизнь Шотландии оставит глубокий след для ее народа, а первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что принц Филипп служил короне с самоотверженной преданностью и щедростью духа. По словам первого министра Северной Ирландии Арлин Фостер, герцога уважают за его активное и самоотверженное служение стране.
Мировые лидеры также почтили память Филиппа и выразили свои соболезнования королеве.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден заявили, что герцог с радостью посвятил себя народу Великобритании, Содружества и своей семье.
После объявления двора о кончине принца Филиппа люди начали приходить к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку, чтобы выразить свое почтение покойному.
Королевская семья попросила людей, которые хотели бы почтить память герцога, подумать о том, чтобы сделать пожертвование на благотворительность вместо того, чтобы приносить цветы. На официальном королевском сайте также была открыта онлайн-книга соболезнований.
Сообщение с благодарностью принцу Филиппу появилось на главной странице сайта общественной организации Archewell, созданной герцогом и герцогиней Сассекскими Гарри и Меган. "Спасибо за вашу службу... вас будет очень не хватать", - говорится в нем.
Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.
У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу.
Его отцом был Андрей, принц Греческий и Датский, младший сын короля Греции Георга I. Бабушкой принца Филиппа была супруга Георга I, великая княжна Ольга Константиновна Романова, внучка императора Николая I.
Мать Филиппа - принцесса Алиса Баттенбергская была дочерью принца Людвига Баттенбергского, позднее получившего титул лорда Маунтбеттена. Принцесса Алиса была правнучкой королевы Виктории.