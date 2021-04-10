Принц Филипп: по всей Британии и за ее пределами прозвучал артиллерийский салют

Все правительственные и официальные здания в Британии должны приспустить государственные флаги и сохранять их в таком положении до 8 утра дня, когда состоятся похороны принца. Единственное исключение, как отмечает корреспондент по делам королевской семьи Сара Кэмпбелл, - королевский штандарт, реющий над Виндзорским замком, который не приспускается никогда.

Накануне вечером в Вестминстерском аббатстве, где традиционно погребают британских монархов, были произведены девяносто девять ударов в колокол - по количеству лет, прожитых принцем Филиппом. Удары производились один раз в минуту и раздавались на протяжении более чем полутора часов.

Позже в субботу перед началом конных скачек Grand National, которые ежегодно проводятся в апреле на ипподроме Эйнтри, память герцога, который был почетным членом британского Жокей-клуба, почтят двумя минутами молчания.

Джонни Даймонд, корреспондент по делам королевской семьи

На суше и на море, в четырех столицах Соединенного Королества и на кораблях Королевского военно-морского флота в полдень раздадутся залпы в память о герцоге Эдинбургском.

Это будет момент для того, чтобы не только почтить память принца Филиппа, но также вспомнить его военную службу, участие во Второй мировой войне и почетное командование в течение многих десятилетий после нее.

В этот же день ожидается, что дворец опубликует подробности о предстоящих похоронах герцога.

Ни церемонии публичного прощания, ни похорон государственного масштаба не будет.

Действующие ограничения, связанные с коронавирусом, означают минимальное участие или даже полное отсутсвие публики - дворец просит людей не собираться возле замков и не приносить цветы.

В программе, вышедшей в эфир Би-би-си накануне вечером, дети принца Филиппа поделились своими размышлениями о жизни отца.

Принц Чарльз сказал: "Он с поразительной энергией поддерживал маму - и делал это так долго, и, каким-то необычайным образом, он мог продолжать делать это так долго. Я считаю это удивительным достижением".

Принцесса Анна сказала, что герцог ценил в людях личность и проявлял к ним то уважение, которое, по его мнению, они заслуживали, будучи личностями.

Известно, что принц Чарльз в пятницу днем отправился в Виндзорский замок, чтобы навестить свою мать.

Политики по всей Великобритании также почтили память герцога, а политические партии приостановили свою предвыборную кампанию.

Парламент почтит память герцога в понедельник, а Палата общин соберется, чтобы отдать дань уважения принцу, днем в субботу.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон накануне заявил, что герцог завоевал любовь поколений в Соединенном Королевстве, по всему Содружеству и по всему миру.

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что Великобритания потеряла выдающегося государственного служащего.