Подробности 666 случаев Covid-19: Елгава обошла Даугавпилс и вышла на второе место по числу зараженных

В Риге за сутки зарегистрировано 210 новых случаев, за последние 14 дней в столице заразились 2306 человек.

В Елгаве вчера было открыто 44 новых случая Covid-19, таким образом, общее число заболевших за две недели достигло 295 жителей.

В Елгаве число зараженных растет уже второй день подряд и по 14-дневной кумулятивной заболеваемости город уже опередил Даугавпилс и вышел на второе место после Риги. 8

В Юрмале за прошедшие сутки был констатирован 21 новый зараженный, за 14 дней число заболевших достигло 188 человек. В Огрском крае - 20 новых случаев за сутки, в Даугавпилсе, Резекне и Вецпиебалгском крае - по 19, в Лиепае - 15. В ряде других самоуправлений за сутки зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число зараженных за две недели в Риге - 2306, в Елгаве - 295, в Даугавпилсе - 294, в Юрмале - 188, в Лиепае - 183, в Огрском крае - 175, в Резекне - 164, в Гулбенском крае - 161 житель. В то же время в Алсунгском, Руцавском и Стренчском крае за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 342 случая на 100 000 жителей.

В 34 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 13 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 135 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 106 - в возрасте от 50 до 59 лет, 105 - в возрасте от 60 до 69 лет, а в других возрастных категорий заболевших было меньше.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 666 новых случаев Covid-19.

Скончались пять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет. За время пандемии в Латвии умерло 1986 инфицированных коронавирусом. 8