Названа дата похорон принца Филиппа
Похороны скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского, состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Похороны скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского, состоятся 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Как сообщает ВВС, похороны будут по форме королевскими, но не государственными похоронами. Кроме того, перед ними не будет церемонии публичного прощания, как хотел сам принц Филипп.
До похорон тело принца Филипа останется в королевском Виндзорском дворце, там же пройдет и церемония похорон.
В связи с пандемией похороны пройдут в узком кругу, однако за церемонией можно будет следить при помощи прямой трансляции.
Dpa отмечает, что королевский двор призывал британцев не собираться у Виндзорского дворца, а помянуть принца дома.
В субботу по всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.
Салют начался ровно в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту.
Герцог Эдинбургский, муж королевы Британии Елизаветы II, умер в пятницу, 9 апреля, не дожив до своего столетнего юбилея два месяца и один день.