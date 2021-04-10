Названа дата похорон принца Филиппа

Как сообщает ВВС, похороны будут по форме королевскими, но не государственными похоронами. Кроме того, перед ними не будет церемонии публичного прощания, как хотел сам принц Филипп.

До похорон тело принца Филипа останется в королевском Виндзорском дворце, там же пройдет и церемония похорон.

В связи с пандемией похороны пройдут в узком кругу, однако за церемонией можно будет следить при помощи прямой трансляции.

Dpa отмечает, что королевский двор призывал британцев не собираться у Виндзорского дворца, а помянуть принца дома.

В субботу по всей Британии, в Гибралтаре и с военных кораблей в море раздались залпы артиллерийского салюта в память о принце Филиппе.

Салют начался ровно в полдень по лондонскому времени и продолжался больше 40 минут. Орудия, в том числе времен Первой мировой войны, произвели 41 залп, делая один выстрел каждую минуту.