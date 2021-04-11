В прошлом году, несмотря на пандемию Covid-19, план налоговых поступлений выполнялся хорошо. Бюджет на этот год достаточно реалистичен, чтобы доходы существенно не отставали от плана. В сфере борьбы с теневой экономикой позитивной тенденцией является то, что налогоплательщики, которые ранее молчали, когда кто-то в отрасли не платил налоги, теперь готовы сотрудничать со Службой государственных доходов (СГД), чтобы очистить отрасль. О налоговой дисциплине во время пандемии, контрольных мерах, подаче годовых деклараций и других актуальных темах в интервью агентству LETA рассказала генеральный директор СГД Иева Яунземе.

- В этом году деклараций о доходах подают больше, чем в прошлом?

- Об этом мы сможем судить через какое-то время, но мартовские результаты свидетельствуют о том, что превышены все ожидания. За месяц подано 600 000 деклараций, тогда как обычно подается 900 000 в год. Активность очень высокая. Хорошей новостью является то, что декларации подают и те налогоплательщики, у которых образовалась переплата, и те, кому придется доплатить. Есть основания полагать, что столь высокая активность подачи деклараций связана с тем, что сделать это очень просто. Простой и понятный способ подачи деклараций способствует добровольной уплате налогов.

Как правило, нам приходится уговаривать и побуждать людей подавать декларации, но на этот раз они подаются очень активно, без каких-либо напоминаний.

- Помимо годовых деклараций и возврата переплаченных налогов, СГД должна обрабатывать и заявки на пособия за простой. Потребовало ли это дополнительных ресурсов от налоговой службы?

- Мы для этой работы используем имеющиеся ресурсы, новые сотрудники на работу не принимались. Над выплатами пособий работают 245 человек, в основном из управления по содействию уплате налогов, а также других отделов. Для них это дополнительные обязанности, кроме того, мы работаем сверхурочно, потому что для нас важно, чтобы мы уложились в установленные нами же сроки - примерно две недели. Поэтому мы работаем сверхурочно и в выходные дни, чтобы со всем справиться.

- Весной прошлого года количество отказов в выплате пособий за простой составляло около 30%. Какой сейчас этот процент?

- Сейчас отказов меньше 10%, и главной причиной является то, что в течение какого-то периода у налогоплательщика не было доходов. Вторая причина отказов, которая относится не ко всему предприятию, а к отдельным работникам, заключается в том, что у них не было доходов в августе, сентябре и октябре. Поэтому в настоящее время основные причины отказов - отсутствие базы доходов и падения оборота. В сфере красоты самой частой причиной отказов является то, что человек работал в нескольких местах и подал заявки по всем, однако больше 1000 евро никто не может получать, потому что установлен потолок поддержки. Если говорить по отдельным отраслям, то наибольший удельный вес отказов в тех отраслях, где подано наибольшее количество заявок, что закономерно. Это розничная и оптовая торговля, гостиничный сектор и общепит.

- Были ли выявлены попытки мошенничества, чтобы получить поддержку в связи с ограничениями из-за Covid-19?

- Пока был один такой случай. Мы получили сообщение о том, что предприятие запросило пособия за простой, но на самом деле заставляет людей работать. Мы провели контрольные мероприятия в нескольких местах общественного питания и убедились, что так оно и есть. К данному предприятию применены предусмотренные законом санкции. Других сообщений мы пока не получали и активных контрольных мер не проводим. В отличие от предыдущего раза пособия за простой и субсидии выплачиваются уже на основе деклараций предприятий, а не авансом, то есть предприятию нужно декларировать все доходы, прежде чем оно сможет получить поддержку. Если доходы задекларированы, то налоговые обязательства предприятия уже наступили, а проверку мы можем провести позже.

Глава СГД Иева Яунземе ФОТО: Evija Trifanova/LETA

- Какими были последствия для данного предприятия?

- Правила Кабинета министров предусматривают для такого предприятия и административный штраф, и возврат полученной поддержки.

- СГД планирует провести проверку обоснованности оказания поддержки строительной отрасли. Почему?

- Мы анализируем оказываемую поддержку во взаимосвязи с показателями экономической активности. Если сравнивать экономическую активность, рост или уменьшение оборота с уплатой налогов, то в большинстве отраслей они пропорциональны - наблюдается и уменьшение уплаты налогов, и снижение оборота. Если же сравнивать эти показатели в строительстве, то налоговые платежи уменьшились значительно, а оборот вырос. Поэтому возникает вопрос - что произошло с налогами? Разумеется, может быть несколько объяснений, в том числе отмена реверсного НДС. Тем не менее появляется резонный вопрос - почему оборот в строительстве вырос на 4%, а объем налоговых поступлений уменьшился на 22,8%? Возьмем для сравнения гостиницы и общепит - в виде налогов в этой отрасли уплачено на 39% меньше, а оборот снизился на 35%. Во всех отраслях мы наблюдаем пропорциональное сокращение, кроме строительства. Это настораживает, кроме того, строительный сектор тоже просит поддержки. Нет оснований полагать, что необоснованно, но нужен анализ, чтобы понять, насколько целесообразно оказывается поддержка. Этот анализ мы и планируем провести в ближайшие несколько месяцев.

- В прошлом году СГД провела в три раза меньше мероприятий налогового контроля, чем в 2019 году - 2264 по сравнению с 6856. Это связано с пандемией Covid-19 или есть другие причины?

- Уменьшение количества контрольных мероприятий связано с изменениями в стратегии СГД на 2019-2022 гг. Она предусматривает, что наша главная обязанность - максимально убеждать налогоплательщиков в необходимости коррекции поведения до того, как проводить контрольные мероприятия. Меры контроля - это дорого, при этом они не всегда дают нужный результат. Добровольное выполнение обязательств намного эффективнее, поэтому мы обращаемся к налогоплательщикам, разъясняем имеющиеся в нашем распоряжении данные, и во многих случаях предприятия их корректируют, подавая уточненные декларации. Поэтому нет необходимости предпринимать контрольные меры.

- Такой подход как-то повлиял на количество выявленных случаев неуплаты и сокрытия налогов или мошенничества?

- Не следует думать, что мы не видим, что происходит на предприятиях. Мы продолжаем наращивать свой потенциал, чтобы добиваться максимального результата на основе анализа, а не путем проведения контрольных мероприятий. СГД имеет в своем распоряжении достаточно данных, чтобы сделать выводы об уплате налогов. Контрольные меры будут, если предприятие не готово сотрудничать и идти навстречу.

После того, как закончатся выплаты в рамках поддержки из-за Covid-19, у нас уже есть план, какие из предприятий наши сотрудники могли бы посетить.

- В предыдущие годы вы проводили специальные проверки в отраслях с большим удельным весом теневой экономики. Как сейчас?

- Теперь мы изменили подход и используем принцип сегментации. Это означает, что предприятия разделены на категории по дисциплине уплаты налогов. В каждом сегменте есть предприятия разных отраслей. Что мы видим? Теневая экономика - явление не какой-то отдельной отрасли, она есть во многих отраслях.

Также в контексте теневой экономики мы можем говорить не о небольшом количестве крупных случаев, а о многих мелких случаях. На основе принципа сегментации мы выявили предприятия с высокими рисками, в основном речь идет о недекларированных трудовых доходах. Мы также добились очень хороших результатов в борьбе с мошенничеством по уплате налога на добавленную стоимость. Разрыв здесь составляет 5%, и это соответствует среднему уровню по Европейскому союзу и миру.

- Каковы примерно прогнозы объемов теневой экономики в прошлом году? Они уменьшились?

- Я пока воздержусь от прогнозов, так как данные о теневой экономике, как правило, публикуются в мае. Если взглянуть с точки зрения налоговых поступлений, то в прошлом году план выполнялся хорошо, несмотря на экономическую ситуацию. Хочу надеяться, что это свидетельствует об улучшениях в борьбе с теневой экономикой.

- Нет ли у вас опасений, что после пандемии у предприятий возникнет большое искушение "сэкономить на налогах"?

- Такое искушение есть и будет всегда. Есть отрасли, которые во время пандемии продемонстрировали свое отношение к теневой экономике и государственной поддержке. Публично заявляя о том, что ранее доход составлял 2500 евро в месяц, а теперь на 500 евро государственной поддержки не выжить, они ясно дали понять, что доходы у них были совершенно другие, чем задекларированные. Пандемия четко обозначила проблемы. Крупные компании как платили налоги, так и продолжают платить. Это 6000 предприятий, которые создают 80% нашей базы налоговых поступлений, и они продолжают платить налоги. Поэтому хочу подчеркнуть, что мы будем контролировать те предприятия, где есть риски.

- Станет ли пандемия Covid-19 уроком о том, что нужно платить налоги, так как от этого зависит государственная поддержка в кризисной ситуации?

- Наблюдается очень положительная тенденция - те налогоплательщики, которые ранее молча терпели, когда кто-то в отрасли не платил налоги, приходят к нам и говорят, что хотят очистить отрасль и помочь СГД. Это то, что нам нужно. Если у нас есть спор, который дошел до суда, нам необходимы данные, чтобы доказать уклонение от уплаты налогов. Во время пандемии такое давление со стороны честных налогоплательщиков растет. Раньше мы спрашивали, почему предприятия не говорят об этом, и получали ответ, что это не имеет смысла. Теперь предприятия готовы идти навстречу и сотрудничать с СГД. Мы очень ценим содействие со стороны предпринимателей в этой сфере.

- Как пандемия повлияла на объемы контрабанды с учетом закрытых границ?

- Движение грузового транспорта между странами не ограничено, а политическая ситуация в Белоруссии такова, что стране нужны деньги, поэтому белорусские табачные фабрики работают на полную мощность и не для того, чтобы продавать сигареты в Белоруссии. Часто мы даже до двух раз в день обнаруживаем грузы контрабандных сигарет. В этом году задержано уже почти 13 млн контрабандных сигарет, в прошлом году это были 70 млн. Контрабанда сигарет не уменьшается. Но хорошая новость в том, что мы все больше раскрываем таких случаев и изымаем их. Тем не менее питать хоть малейшие надежды на то, что это когда-нибудь прекратится, нет оснований, пока в Белоруссии у власти стоят нынешние люди.

- Как же бороться с проблемой белорусских сигарет в Латвии? Возможно, следовало бы наказывать и покупателей?

- Новые поправки к Уголовному закону предусматривают наказание и за продажу контрабандных сигарет в малых объемах. Думаю, что наказание покупателей является эффективным способом, но нужно на это смотреть в контексте возможностей полиции контролировать их. Совместная работа, которую мы проводим вместе с полицией и пограничной охраной, то есть борьба с крупными группировками, - это правильное направление.

- Вы уже упомянули, что в прошлом году, несмотря на кризис, план налоговых поступлений выполнялся хорошо. Каковы прогнозы на этот год?

- Принят достаточно реалистичный бюджет, основанный на расчетах и анализе. Мы ценим то, что налогоплательщики платят налоги и формируют бюджетные доходы в достаточном объеме даже во время пандемии. Огромное спасибо всем, кто платит налоги и обеспечивает основные потребности страны.