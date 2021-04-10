В Риге водитель заплатил за стоянку, но все равно получил штраф

Как сообщает передача Bez Tabu, житель Адажи по имени Карлис припарковал автомобиль на стоянке Rīgas satiksme на улице Эрнеста Бирзниека Упиша. Он открыл приложение Riga Card, где было указано, что машина припаркована в зоне С, и произвел оплату. Вернувшись позднее к автомобилю, Карлис увидел на лобовом стекле сообщение о постоплате, в котором было указано, что автомобиль припаркован в зоне В и соответственная оплата за стоянку произведена не была.

Карлис подготовил претензию со скриншотами, что телефон указал в конкретном месте зону С. Он также утверждает, что выбрать другую зону было нельзя. В ответе от Rīgas satiksme, в свою очередь, утверждается, что согласно доступным данным оплата произведена за зону С, а машина стояла в зоне В. Когда Карлис указал, что в Адажи мобильное приложение показало ему зону С, последовал ответ, что оплата произведена не была.

Водиль, сам работающий программистом, считает, что виновно приложение, которое не работает как следует, и не понимает, почему из-за технических проблем надо наказывать клиентов.

В свою очередь представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане поясняет, что никаких систематических нарушений в работе приложения констатировано не было. Так как, если бы приложение не работало, оплату, скорее всего, нельзя бы было произвести за любую зону.

ФОТО: Скриншот видео

"Осуществляя оплату, все-таки важно убедиться в зоне или на дорожном знаке или в автомате оплаты, так как, к сожалению, такие ошибки могут случаться в связи с тем, что зоны находятся близко друг к другу. На это могут повлиять установки телефона, на это может повлиять работа интернета", - указал представитель предприятия.

Карлис удивлен, что сначала штраф составлял 13 евро, а в момент подачи претензии достиг 17. В Rīgas satiksme пояснили, что это действительно так - в первые десять дней после получения штрафа действует скидка. Если есть возражения, то скидка отменяется.

Так или иначе, Rīgas satiksme не исключает, что приложение какой-то момент может не работать, поэтому каждую жалобу рассматривает отдельно. В данной ситуации навигация телефона просто не поняла, где находится Карлис, так как в конкретном месте на участке улицы Бирзниека Упиша зоны находятся очень близко друг к другу.