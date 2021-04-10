Вс, 11.04.2021
Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие-многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Что мобилизует Москва, и чего опасается Киев?

Украинский солдат на передовой ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

  • НАТО далеко, НАТО рядом: Зеленский пропагандирует вступление в альянс. Куда приведет "дорожная карта"?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 10.04.2021

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 
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