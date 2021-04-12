Жизнь после окончания режима ЧС: что говорят политики

Кришьянис Фелдманс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Помимо обсуждений ослабления ограничений в секторе образования, острой темой также является вопрос работы крупных торговых центров. Стараясь не повторять ошибки перечня разрешенных товаров, правительство решило открыть небольшие магазины, а торговцы крупных центров все еще ждут разрешения на возобновление работы.

В то время как отрасль начала кампанию о несправедливых условиях, Марис Можвилло, лидер фракции Сейма партии KPV LV, напомнил, что, например, требование обеспечить 25 квадратных метров на одного покупателя ранее было инициировано самой отраслью.

"Это не было волей политиков или министров - это было то, чего хотела индустрия, которая теперь [...] отбивается от него, как дьявол от креста",

- сказал политик.

"Держать все под ключом - не вариант", - считает Фелдманс. Он думает, что следует разрешить работать террасам под открытым небом и магазинам в супермаркетах. Есть много способов сделать это безопасно, например, регулировать направление движения клиентов. По его словам, мы не в той ситуации, когда "ограничения можно принимать, как ножом отрезать". Такое можно было допустить в начале первой или второй волны пандемии, когда "консерваторы предлагали "резать", но либеральный антикризисный менеджмент думал иначе". Фелдманс также напомнил, что прошлым летом уровень заболеваемости резко снизился, что дает более оптимистичный прогноз в случае повторения сценария этим летом. Но это не должно быть связано с работой тогдашнего министра здравоохранения Илзе Винькеле (AP).

"Решения в отношении кейтеринга и открытия террас будут очень важны, потому что предоставляя только услугу еды на вынос этот бизнес не сможет выжить", - сказал Ашераденс. Также состоится важная дискуссия об открытии сектора образования и вакцинации учителей. Ожидаются также непростые разговоры о Празднике песни и танца школьной молодежи этим летом. Впереди и решение об открытии сектора культуры, а также о введении зеленых цифровых сертификатов, которые, согласно имеющейся у НКП информации, Латвия может ввести последней во всем Европейском Союзе в конце лета.

Специально "тянут резину" переговоров?

Мария Голубева ФОТО: Zane Bitere/LETA

Правительство сейчас не спешит пересматривать ограничения. Обсуждение продолжается, и работа над корзиной ограничений ведется в других форматах, таких как Группа оперативного управления. Можвилло признал, что политики не участвуют в этом формате, многие предложения поступают от чиновников или "иногда непонятных людей". "Их мысли, например, о списке товаров, разрешенных к торговле, отражаются в решениях правительства", - заключил политик, признав, что не ошибаются только те, кто не старается изо всех сил.