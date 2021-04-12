Жизнь после окончания режима ЧС: что говорят политики

Завершение третьей чрезвычайной ситуации для жителей Латвии не означает освобождения от ограничений. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с Covid-19, был назван правовой конструкцией, отсутствие которой ничего не меняет в порядке вещей, поскольку правительству разрешено продолжать действовать и принимать решения на основе эпидемиологической ситуации. Обещая снять ограничения, правительство теперь действует более осторожно, и даже призывает не называть их реструктуризацию смягчением.
"Мы изменяем ограничения, чтобы сделать их более устойчивыми", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). А в ходе обсуждения на уровне министров говорят о необходимости предсказуемости решений. Хотя правительство согласилось с принципом светофора, разработанным Министерством здравоохранения, партнеры по коалиции по-прежнему стремятся предложить идеи того, как продвигаться вперед в политике ограничений, даже отклоняясь от установленных рамок действий.
Спасение жизней, а не громкие протесты
Кумулятивный показатель Латвии приближается к отметке 320, что, согласно обсуждениям в правительстве, означает возможность ослабления ряда ограничений. Однако по предложению Кариньша, правительство не будет основывать пересмотр ограничений только на кумулятивном индикаторе, а намерено это делать постепенно. Принятие следующего решения по этому вопросу намечено на 22 апреля.
Арвилс Ашераденс, лидер партии "Новое единство", подчеркнул, что тактика, выбранная правительством, заключается в постепенном принятии решений о продвижении вперед каждые три недели, оценивая влияние каждого шага на статистику заболеваемости Covid-19. "Это разумное решение", - сказал он.
Мария Голубева, председатель фракции Сейма партийного объединения "Развитие/За!" (РЗ), которое представляет и министр здравоохранения, подчеркнула, что фракция поддерживает позицию Минздрава - надо быть осторожными с ослаблением ограничений. По ее словам, надо смотреть не на то, "кто громче протестует", а на возможность спасения жизней. Основными критериями являются показатели заболеваемости, а также мнения эпидемиологов. Голубева считает, что уровень заболеваемости в Латвии, который на данный момент самый низкий среди стран Балтии, является подтверждением эффективности нынешней политики ограничений.
"Конечно, если все будет закрыто, уровень заболеваемости снизится через две недели, потому что люди не смогут никуда пойти",
- сказал Кришьянис Фелдманс, член правления Новой консервативной партии (НКП).
Сейчас важно думать о национальной экономике, поэтому необходимо находить устойчивые решения в сфере ограничений. Министр образования и науки Илга Шуплинска, представляющая НКП, в правительстве настаивает на открытии школ. По словам Фелдманса, сфера образования, в том числе спорт, является одним из вопросов, которые необходимо решать в первоочередном порядке наряду с проблемами в торговле и общественном питании.
Не следует "заигрываться" установлением детальных критериев заболеваемости, при достижении которых ограничения будут меняться, тем самым "раздражая" граждан и бизнес. Политик не уверен в том, что нынешний подход окупится. Он считает, что необходимо принять решение об устойчивых ограничениях, которые позволят снизить заболеваемость и дадут возможность работать предпринимателям. Депутата встревожило то, что ряд ограничений не имеет статистической основы.
"Не было предъявлено никаких доказательств того, что открытие парикмахерских повлияло на заболеваемость",
- сказал Фелдманс, опасаясь, что такие данные могли быть недоступны, даже когда закрывали индустрию. "Все решения правительства изменимы", - сказал политик, давая понять, что могут последовать предложения по корректировке курса политики ограничений.
На очереди школы, супермаркеты и кафе
Помимо обсуждений ослабления ограничений в секторе образования, острой темой также является вопрос работы крупных торговых центров. Стараясь не повторять ошибки перечня разрешенных товаров, правительство решило открыть небольшие магазины, а торговцы крупных центров все еще ждут разрешения на возобновление работы.
В то время как отрасль начала кампанию о несправедливых условиях, Марис Можвилло, лидер фракции Сейма партии KPV LV, напомнил, что, например, требование обеспечить 25 квадратных метров на одного покупателя ранее было инициировано самой отраслью.
"Это не было волей политиков или министров - это было то, чего хотела индустрия, которая теперь [...] отбивается от него, как дьявол от креста",
- сказал политик.
"Держать все под ключом - не вариант", - считает Фелдманс. Он думает, что следует разрешить работать террасам под открытым небом и магазинам в супермаркетах. Есть много способов сделать это безопасно, например, регулировать направление движения клиентов. По его словам, мы не в той ситуации, когда "ограничения можно принимать, как ножом отрезать". Такое можно было допустить в начале первой или второй волны пандемии, когда "консерваторы предлагали "резать", но либеральный антикризисный менеджмент думал иначе". Фелдманс также напомнил, что прошлым летом уровень заболеваемости резко снизился, что дает более оптимистичный прогноз в случае повторения сценария этим летом. Но это не должно быть связано с работой тогдашнего министра здравоохранения Илзе Винькеле (AP).
"Решения в отношении кейтеринга и открытия террас будут очень важны, потому что предоставляя только услугу еды на вынос этот бизнес не сможет выжить", - сказал Ашераденс. Также состоится важная дискуссия об открытии сектора образования и вакцинации учителей. Ожидаются также непростые разговоры о Празднике песни и танца школьной молодежи этим летом. Впереди и решение об открытии сектора культуры, а также о введении зеленых цифровых сертификатов, которые, согласно имеющейся у НКП информации, Латвия может ввести последней во всем Европейском Союзе в конце лета.
Специально "тянут резину" переговоров?
Правительство сейчас не спешит пересматривать ограничения. Обсуждение продолжается, и работа над корзиной ограничений ведется в других форматах, таких как Группа оперативного управления. Можвилло признал, что политики не участвуют в этом формате, многие предложения поступают от чиновников или "иногда непонятных людей". "Их мысли, например, о списке товаров, разрешенных к торговле, отражаются в решениях правительства", - заключил политик, признав, что не ошибаются только те, кто не старается изо всех сил.
Затяжные дебаты и откладывание принятия решений в правительстве время от времени называют стратегическим шагом. А именно, чем больше обсуждений, тем дольше не снимаются ограничения. Голубева не согласна с этой позицией и говорит, что дискуссии долгие, потому что есть много интересов и есть министры, которые отстаивают интересы конкретного сектора, что может не совпадать со взглядами Минздрава.
Об истине, рожденной в спорах
Можвилло оценивает работу правительства в настоящее время относительно положительно, хотя он признал, что еще осенью думал, что некоторые лица, принимающие решения, "не дружат с головой и не понимают, что происходит в обществе". Иногда он восхищается Кариньшем, которому приходится работать в правительстве "воспитателем детского сада, пытаясь управлять 13 дикарями". По его словам, правительство пытается сделать все возможное, но проблема заключается в неспособности или нежелании отдельных министров "видеть общую картину", что, в свою очередь, порождает конфликты между партнерами.
Можвилло надеется, что в спорах правительства, "как в мудрости предков, в конце концов родится правда", и если бы в правительстве, действительно, все было так плохо, оно бы пало.
Кроме того, Латвии следует избегать повторения примера Эстонии, допустив смену правительства в условиях пандемии, уверен политик.
Ашераденс также подчеркнул, что принятие решений в пятипартийной коалиции всегда очень трудное. Однако он считает, что то, как правительство принимает решения сейчас, является правильным. "В Латвии самый низкий уровень заболеваемости в странах Балтии. Надеюсь, это будет продолжаться и позволит постепенно снижать ограничения", - надеется политик, добавляя, что было бы намного лучше, если бы процесс вакцинации был более динамичным.
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие", считает, что правительство должно провести аудит своих решений, понимая, что было сделано правильно, а что нет. "Правительство без стыда должно доказать, что ограничения помогают, а не вредят ситуации", - сказал он, добавив, что борьба с Covid-19 еще не окончена и ограничения должны быть осторожными. Он подчеркнул, что на данный момент хватает разных "нелогичностей", например, люди едут в переполненном общественном транспорте для того, чтобы постоять в длинной очереди у магазина. По его словам, правительство должно начать работать очно, чтобы решать споры за одним столом.
Ключ - вакцинация
Латвия взяла на себя обязательство вакцинировать более 70% населения, но пока этот процесс идет вяло. Вакцины, наконец, доступны, но доля вакцинированных людей едва достигла десятой части целевого показателя. Тихая предпасхальная суббота оказалась довольно громкой: люди выразили недовольство массовой вакцинацией, которую министр здравоохранения Даниэлс Павлютс в конце праздников назвал экспериментом, который должен выявить слабые места. В Страстную пятницу, когда члены приоритетных групп начали получать приглашения на вакцинацию, но не смогли получить необходимое направление от семейного врача, Павлютс подвергся критике не только со стороны жителей, но и со стороны партнеров по коалиции.
Политики НКП обвинили министра в слишком сильном бюрократизме и призвали быстрее открывать другие приоритетные группы. Кариньш, который ранее настаивал на немедленном использовании имеющихся вакцин, также призвал министра ускорить этот процесс.
Партнеры по коалиции хотят, чтобы, помимо приоритетных групп, в "живой очереди" могли быть вакцинированы и другие жители, тем самым увеличивая темпы вакцинации. Голубева подчеркнула важность работы с людьми из приоритетных групп, побуждая их пройти вакцинацию.
Оценивая критику процесса вакцинации, политик сказала: "Мы делаем это впервые, а централизованной системы вакцинации пока нет".
"Недопустимо работать с народом Латвии, как с таблицами Excel", - убежден Урбанович, подчеркивая, что процедура вакцинации слишком бюрократизирована и "безумна". Политик призывает правительство объяснить свои решения, допуская при этом более гибкий подход к вакцинации, поскольку "те, кто сомневается в [вакцинации], тормозят весь процесс".
В процессе ограничений и вакцинации Можвилло призывает своих коллег в Сейме и правительстве больше доверять людям Латвии, потому что от этого также зависит доверие к правительству и его решениям. "Сейчас есть опасения, что если правительство сделает что-то не так, общественность не поймет", - признал политик.