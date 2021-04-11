Вс, 11.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Суточный прирост новых случаев коронавируса: в Литве - 839, в Эстонии - 438

Вильнюс. Иллюстративное фото ФОТО: Michele Ursi/shutterstock.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 839 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики. В Эстонии позитивный результат дали 438 теста, скончались восемь заразившихся.

Литва

​За минувшие сутки в Литве подтверждено 839 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 10 682 тестов, доля положительных результатов составила 7.9%.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 438,1 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 226 173 случаев Covid-19, скончался 3687 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3529 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 438, то есть 12,4% от общего количества.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 793,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 15,7% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 11 апреля в Эстонии в госпитализации нуждаются 589 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 72 пациентам, из которых 53 человека находятся на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных 454 человека в возрасте 60 лет и старше (77%).

Было открыто 43 новых истории болезни Covid-19. За сутки из больниц выписали 12 человек, шестерых перевели в отделение, не связанное с Covid-19.

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