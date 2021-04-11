Вс, 11.04.2021
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Дагнис Чакурс, руководитель ООО Liepkalni

Кенгарагс: за оборот наркотических средств полиция задержала двух мужчин

ФОТО: Valsts policija

​В четверг, 8 апреля, сотрудники Рижского Кенгарагского участка Госполиции за оборот наркотических средств задержали мужчин 1980 и 1979 года рождения.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчин сотрудники правоохранительных органов обнаружили в общей сложности:

  • семь полиэтиленовых пакетиков и обертку из фольги со светлым порошкообразны веществом,
  • пять пакетиков с порошкообразным остатком,
  • 50 различных таблеток, а также несколько пакетиков с таблетками и их частями,
  • четыре ампулы адреналина,
  • шприцы с прозрачной жидкостью,
  • 27 пачек сигарет без акцизных марок Латвийской Республики,
  • электронные весы, а также 11 боевых патронов и 20 малокалиберных патронов.

В настоящее время вещества проходят экспертизу для определения их состава и веса.

Против обоих мужчин возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 253 Уголовного закона за незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или передачу наркотических средств или психотропных веществ без намерения их реализовать.

Закон за такое нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, временного лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа, а также надзор за испытательным сроком до трех лет.

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