Кенгарагс: за оборот наркотических средств полиция задержала двух мужчин

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчин сотрудники правоохранительных органов обнаружили в общей сложности:

семь полиэтиленовых пакетиков и обертку из фольги со светлым порошкообразны веществом,

пять пакетиков с порошкообразным остатком,

50 различных таблеток, а также несколько пакетиков с таблетками и их частями,

четыре ампулы адреналина,

шприцы с прозрачной жидкостью,

27 пачек сигарет без акцизных марок Латвийской Республики,

электронные весы, а также 11 боевых патронов и 20 малокалиберных патронов.

В настоящее время вещества проходят экспертизу для определения их состава и веса.

Против обоих мужчин возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 253 Уголовного закона за незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или передачу наркотических средств или психотропных веществ без намерения их реализовать.