Кенгарагс: за оборот наркотических средств полиция задержала двух мужчин
В четверг, 8 апреля, сотрудники Рижского Кенгарагского участка Госполиции за оборот наркотических средств задержали мужчин 1980 и 1979 года рождения.
В четверг, 8 апреля, сотрудники Рижского Кенгарагского участка Госполиции за оборот наркотических средств задержали мужчин 1980 и 1979 года рождения.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчин сотрудники правоохранительных органов обнаружили в общей сложности:
В настоящее время вещества проходят экспертизу для определения их состава и веса.
Против обоих мужчин возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 253 Уголовного закона за незаконное изготовление, приобретение, хранение, транспортировку или передачу наркотических средств или психотропных веществ без намерения их реализовать.
Закон за такое нарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, временного лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа, а также надзор за испытательным сроком до трех лет.