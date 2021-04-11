В Старой Риге обнаружен велосипед, угнанный 4 года назад

Мужчина объяснил полиции, что его компания сдает велосипеды в аренду. Четыре года назад один из них исчез. Знакомый велокурьер недавно заметил этот велосипед в Старом городе. На ним ехала неизвестная женщина. Велокурьер позвонил владельцу компании и рассказал об увиденном.

Следует отметить, что мужчина не заявлял в полицию о пропаже велосипеда.

Информация была передана сотрудникам городского центра видеонаблюдения Муниципальной полиции. С их помощью было установлено местонахождение женщины. Вскоре после этого женщину на велосипеде остановили на улице Скарню. Во время проверки регистрационного номера велосипеда рассказ мужчины получил определенные доказательства. Велосипед был зарегистрирован на имя компании.

В ходе переговоров женщина отрицала факт угона велосипеда.

Она объяснила, что велосипед стоял на лестничной клетке ее дома около трех лет и использовался соседями как общий.

Поскольку владелец не предъявлял претензий к женщине, после того, как данные были записаны, она смогла уехать.