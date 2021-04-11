В Старой Риге обнаружен велосипед, угнанный 4 года назад
Днем 30 марта в Рижскую муниципальную полицию обратился мужчина с просьбой помочь найти украденный велосипед, который недавно видели в Старой Риге.
Днем 30 марта в Рижскую муниципальную полицию обратился мужчина с просьбой помочь найти украденный велосипед, который недавно видели в Старой Риге.
Мужчина объяснил полиции, что его компания сдает велосипеды в аренду. Четыре года назад один из них исчез. Знакомый велокурьер недавно заметил этот велосипед в Старом городе. На ним ехала неизвестная женщина. Велокурьер позвонил владельцу компании и рассказал об увиденном.
Следует отметить, что мужчина не заявлял в полицию о пропаже велосипеда.
Информация была передана сотрудникам городского центра видеонаблюдения Муниципальной полиции. С их помощью было установлено местонахождение женщины. Вскоре после этого женщину на велосипеде остановили на улице Скарню. Во время проверки регистрационного номера велосипеда рассказ мужчины получил определенные доказательства. Велосипед был зарегистрирован на имя компании.
В ходе переговоров женщина отрицала факт угона велосипеда.
Поскольку владелец не предъявлял претензий к женщине, после того, как данные были записаны, она смогла уехать.
В связи с изменением названия компании в последние годы и отсутствием обновления информации в базах данных CSDD, владельца попросили прийти в участок Государственной полиции с подтверждением покупки велосипеда. Транспортное средство пока что передано Государственной полиции.