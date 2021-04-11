Фото и видео ⟩ В Эстонии загорелся автовоз. Четыре новых автомобиля уничтожены безвозвратно
В субботу, 10 апреля, в 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз, пишет Rus.Postimees.
В субботу, 10 апреля, в 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз, пишет Rus.Postimees.
Во время пожара полоса в сторону Пярну была перекрыта для движения. Автовоз перевозил семь автомобилей, из которых четыре были уничтожены огнем. Люди не пострадали.
Причина пожара выясняется. В группах Facebook пишут, что на автовозе были литовские номера, а в качестве груза были новые автомобили Toyota.