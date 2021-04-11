Вс, 11.04.2021
Ограничение количества покупателей, которое определяет, сколько покупателей может быть в магазине одновременно, оказывает значительное влияние. Когда у магазина образуется очередь, значительная часть клиентов предпочитает не ждать и уходит. Дагнис Чакурс, руководитель ООО Liepkalni
Дагнис Чакурс, руководитель ООО Liepkalni

Фото и видео ⟩ В Эстонии загорелся автовоз. Четыре новых автомобиля уничтожены безвозвратно

В субботу, 10 апреля, в 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз, пишет Rus.Postimees

Во время пожара полоса в сторону Пярну была перекрыта для движения. Автовоз перевозил семь автомобилей, из которых четыре были уничтожены огнем. Люди не пострадали.

Причина пожара выясняется. В группах Facebook пишут, что на автовозе были литовские номера, а в качестве груза были новые автомобили Toyota.

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