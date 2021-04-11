"Это же не треники". Компания отказалась продавать одежду на улице у торговых центров

Как заявил член правления Baltika Latvija Евгений Козлов, у предприятия сейчас 13 магазинов, работающих в Риге и Валмиере, преимущественно они продают одежду бренда Ivo Nikkolo, но все магазины находятся в торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров, а находящиеся в них магазины не могут не только торговать одеждой очно, но им также запрещено выдавать приобретенные удаленно товары.

"Мы вообще это [уличную торговлю] не рассматриваем. Мы представляем бренд Ivo Nikkolo, однако это все-таки специфическая одежда, не треники или тому подобное. Это надо примерять", 6

- сказал Козлов.

Он также признал, что предприятие ощущает дискриминацию, и выразил надежду, что решение правительства будет изменено.

В то же время Козлов признал, что предприятие пока что не планирует перенос магазинов в помещения за пределами торговых центров, чтобы можно было работать, так как осознает, что ограничения не будут вечными.

"Надеемся на логичное решение в этой ситуации. Понимаем, что это может затянуться, однако ограничения не будут на всю жизнь и так, чтобы пришлось перепланировать бизнес", - сказал Козлов.