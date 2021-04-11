"Возможно, его придется закрыть". Владелец Музея авиации не уверен, что "потянет" переезд

Он указал, что сейчас незнание связано с тем фактом, что не ясно, в какую сумму обойдется переезд музея в новое место. Кроме того, ему до сих пор не до конца понятно, какой будет арендная плата в новом месте, так как многие вопросы еще будут решаться с ходом времени. В то же время Талпа добавил, что у каждого решения есть свои плюсы и минусы, поэтому он не может сказать, что был бы на 100% доволен достигнутым соглашением.

"Опасаюсь, сможет ли музей оплатить все расходы за переезд и арендную плату, так как у музея таких средств нет. Если не удастся оплатить, то придется музей закрыть", 1

- сказал Талпа.

Также он пока что не смог сказать, каким может быть число посетителей в новом месте. По словам Талпы, в последнее время в музее было более 200 посетителей в день, однако выразил опасения, что в новое место общественный транспорт ходит только раз в час. Однако Талпа выразил надежду, что посетители будут и в новом месте.

Напомним, ранее аэропорт "Рига" и владелец частного Рижского музея авиации договорились о переезде музея на новое место на аэродроме под Скулте, недалеко от пункта наблюдения за самолетами.

Находящийся в распоряжении аэропорта участок земли, который согласно договоренности будет выделен в долгосрочную аренду для нужд музея, находится в удобно достижимом месте, рядом с автодорогой V14 Скулте - Яунмарупе.

Аэропорт окажет владельцу музея техническую поддержку в благоустройстве территории и перемещении экспонатов.