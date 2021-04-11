Пн, 12.04.2021
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В Латвии очной учебы не было значительно дольше, чем в среднем по Европе

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В этом учебном году в Латвии очной учебы не было дольше, чем в среднем в странах Европы, сообщает передача LTV De Facto со ссылкой на обобщенную Министерством образования и науки информацию. В крупнейших городах и муниципалитетах Латвии для определенных групп классов дистанционная учеба тянется уже шестой месяц подряд, и у специалистов это вызывает тревогу по поводу эмоционального здоровья детей, особенно подростков.

Например, до конца марта в среднем по Европе время дистанционной учебы в основных школах составляло 2,2 месяца, а на этапе средней школы - три. У нас это соответственно 3,2 месяца для пятых и шестых классов и пять месяцев для старших классов.

Министр образования и науки Илга Шуплинска признает, что во время принятия решений ее аргументы во внимание не принимались: "В принципе, только последние три недели или месяц, можно сказать,  принимался во внимание психоэмоциональный критерий. В тот момент, когда я больше говорила о качестве и доступности образования, я скажу, что меня вообще не слышали. Тогда, когда был добавлен этот критерий, было сказано, ну да, да, да, но... Это очень значимое ограничение, если школа закрыта - это такая большая система, она закрыта и демонстрирует, я сказала бы, абсолютно ложное чувство безопасности".

15-летняя Карлина передаче De Facto призналась, что уже шестой месяц учится дистанционно и иногда чувствует себя словно в клетке: "Просто ощущение, когда ты не можешь, не то что не можешь, а нет нужды или причины, чтобы покидать эту школу, эту комнату, неприятно". Она учится в 9-м классе в одной из крупнейших школ Риги. И она - одна из почти ста тысяч детей, которые с октября в школе очно не учились.

В группе 7-12-х классов по всей Латвии учатся 96 762 школьника. У части из них с этой недели будет возможность посещать школу частично очно. Но в крупнейших городах Латвии, за исключением 12-х классов, в этом учебном году такой возможности не будет.

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Сама Карлина учится хорошо, даже есть небольшое ощущение, что все происходит слишком медленно. Жаль лишь, что невозможны практические работы, например, по естествознанию.

Однако не все столь мотивированы. Опрос, проведенный Министерством образования среди учеников 12-х классов, свидетельствует, что большая часть школьников (63%) нехватку мотивации и трудности с концентрацией считают важнейшим препятствием для полноценного дистанционного процесса обучения. Примерно половина опрошенных (53%) указали и слишком высокую нагрузку, на третье место поставив то, что не хватает одноклассников (42%).

Важнейшие факторы, влияющие на эмоциональное состояние, обозначились и в процессе аккредитации школ, во время опроса учеников, учителей и родителей.

"Один из этих факторов, по-прежнему самый значительный, это роль управления школы - то, как руководство школы планирует работу, насколько значимы онлайн-занятия, есть ли баланс между онлайн-занятиями и задаваемыми детям работами. Кроме того, очень важна и нагрузка как на детей, так и на педагогов",

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- отмечает руководитель Службы качества образования Инита Юхневича.

Школьные психологи признают, что самостоятельно организовывать свой день, планировать учебу - одна из сложнейших задач в подростковом возрасте. И чем дольше дети учатся удаленно, тем больше может накопиться проблем.

Однако сложности во время дистанционного образования нередко затрагивают и самих педагогов, у которых не только увеличился объем работы, но им приходится еще и регулярно выступать перед классом, когда камеры включены лишь у пары детей.

Психолог Илзе Абелниеце, работающая с педагогами в рамках программы Pumpurs, говорит: "Больше всего все-таки педагоги говорят о том, что они, может быть, не осознают, что могут чувствовать себя уставшими. Так как им нужно тащить весь класс. На них в какой-то мере нападают и родители. Если все время была ответственна только школа, то теперь и родителям необходимо обеспечить определенную среду, у них все больше дополнительных обязанностей, больше нагрузка и совсем мало позитивной обратной связи, оценки".

Чтобы с выгоревшими детьми не работали выгоревшие педагоги, используется несколько программ поддержки - как в целом по стране, так и организованных на уровне самоуправлений.

Возможность того, что в крупнейших городах Латвии в этом учебном году в школы хотя бы частично смогут вернуться все классы, маловероятна. Однако уже сейчас нужно начинать думать о следующем учебном годе, когда школьники, надеемся, вернутся в школы и после столь долгого перерыва придется подумать как об общих внешкольных мероприятиях, так и о поддержке, чтобы снова учиться очно.

Чтобы улучшить ситуацию в школах, министр образования обещает, что до конца года будет проведена работа над поддержкой педагогов, курсов самопомощи для школьников, родителей, учителей. И параллельно к этому будут смоделированы ситуации для организации работы осенью, в том числе и с надеждой на удачный процесс вакцинации, возможно, даже установив ее как норму для очной работы педагога в школе.

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