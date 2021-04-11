В Латвии очной учебы не было значительно дольше, чем в среднем по Европе

Например, до конца марта в среднем по Европе время дистанционной учебы в основных школах составляло 2,2 месяца, а на этапе средней школы - три. У нас это соответственно 3,2 месяца для пятых и шестых классов и пять месяцев для старших классов.

Министр образования и науки Илга Шуплинска признает, что во время принятия решений ее аргументы во внимание не принимались: "В принципе, только последние три недели или месяц, можно сказать, принимался во внимание психоэмоциональный критерий. В тот момент, когда я больше говорила о качестве и доступности образования, я скажу, что меня вообще не слышали. Тогда, когда был добавлен этот критерий, было сказано, ну да, да, да, но... Это очень значимое ограничение, если школа закрыта - это такая большая система, она закрыта и демонстрирует, я сказала бы, абсолютно ложное чувство безопасности".

15-летняя Карлина передаче De Facto призналась, что уже шестой месяц учится дистанционно и иногда чувствует себя словно в клетке: "Просто ощущение, когда ты не можешь, не то что не можешь, а нет нужды или причины, чтобы покидать эту школу, эту комнату, неприятно". Она учится в 9-м классе в одной из крупнейших школ Риги. И она - одна из почти ста тысяч детей, которые с октября в школе очно не учились.

В группе 7-12-х классов по всей Латвии учатся 96 762 школьника. У части из них с этой недели будет возможность посещать школу частично очно. Но в крупнейших городах Латвии, за исключением 12-х классов, в этом учебном году такой возможности не будет.

Сама Карлина учится хорошо, даже есть небольшое ощущение, что все происходит слишком медленно. Жаль лишь, что невозможны практические работы, например, по естествознанию.

Однако не все столь мотивированы. Опрос, проведенный Министерством образования среди учеников 12-х классов, свидетельствует, что большая часть школьников (63%) нехватку мотивации и трудности с концентрацией считают важнейшим препятствием для полноценного дистанционного процесса обучения. Примерно половина опрошенных (53%) указали и слишком высокую нагрузку, на третье место поставив то, что не хватает одноклассников (42%).

Важнейшие факторы, влияющие на эмоциональное состояние, обозначились и в процессе аккредитации школ, во время опроса учеников, учителей и родителей.

"Один из этих факторов, по-прежнему самый значительный, это роль управления школы - то, как руководство школы планирует работу, насколько значимы онлайн-занятия, есть ли баланс между онлайн-занятиями и задаваемыми детям работами. Кроме того, очень важна и нагрузка как на детей, так и на педагогов",

- отмечает руководитель Службы качества образования Инита Юхневича.