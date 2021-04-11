Житель Латвии отрицает, что был стрелком в диверсионной группе на востоке Украины

Как считают следователи, этот мужчина - житель Латвии Ивар Келли. В 2016 году по его месту жительства в Латвии прошел обыск. Было изъято несколько вещей, в том числе телефон со списками, фотографиями и видео, подтверждающими, что житель Латвии мог принимать участие в военных действиях в оккупированной Россией части Украины.

На этой неделе суд Видземского предместья Риги продолжил рассматривать уголовное дело, по которому Ивар Келли обвиняется в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

По мнению следователей, Келли выполнял функции стрелка в разведывательно-диверсионной группе. 2

На заседании суда Ивар отрицал, что был на Украине. Он якобы поехал в Москву. Просто так. Встретил человека, у которого жил. Подрабатывал строителем. Когда закончилась виза, дал ему свой паспорт и деньги, чтобы продлить визу, но новый знакомый пропал. Келли получил новый паспорт и вернулся в Латвию. Как у него дома оказался телефон с переписками с разными военными, фото и видео, он не знает.

Рассмотрение дела продолжится на следующей неделе.

В отличие от событий 2014 года, когда Россия, напав на Украину, скрывалась за военными без каких-либо опознавательных знаков, сейчас все выглядит гораздо проще. В последние недели на украинском приграничье усиленно размещается российская армия. Ежедневно появляются все новые доказательства, что в воронежском регионе, граничащем с Украиной, появляется все больше единиц вооруженной техники.

На фото и видео свидетелей видны составы поездов и грузовики с военным оборудованием.

Западные страны, США и НАТО просят Россию не начинать новую войну. Но демонстрация силы на границе по-прежнему продолжается. Давление растет.

Как в интервью Nekā personīga заявил исследователь Украинской школы политологии Алексей Харан, режиму Путина новая война с Украиной была бы выгодна. В сентябре ожидаются выборы в Госдуму, а рейтинги его партии "Единая Россия" падают. Решение напасть на Украину может быть оценено в глазах избирателя положительно. Второе - Путин проверяет решимость и возможности новой администрации президента США. Первые месяцы этого года в Украине были кровопролитными, хоть активных боевых действий и не происходит. Исследователь считает, что Россия неудачно пытается спровоцировать украинскую сторону, чтобы было основание для нападения.

Как свидетельствует сказанное Хараном, Россия в последние годы вложила в Крым миллиарды.