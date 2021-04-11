Главное за 11 апреля ⟩ Первая за пять месяцев статистика Covid-19 без смертей и хаос с закупкой вакцины от гриппа

События дня:

Тысячи вакцин от гриппа лежат на складах, хотя осенью их не хватало. Использовать их будет нельзя. Этой зимой ежегодного сезона гриппа не было. Для Латвии это было огромной удачей, так как в обратном случае открылось бы, что закупка вакцин от гриппа была хаотичной и запоздалой. В результате, несколько тысяч вакцин по-прежнему лежат на складах, хотя осенью ощущался их дефицит.

"Это же не треники, это надо примерять". Магазины входящего в эстонскую группу розничной торговли модной одеждой Baltika Group предприятия Baltika Latvija расположены только в торговых центрах, в которых сейчас запрещено выдавать клиентам приобретенную удаленно одежду, однако компания не рассматривает возможность заниматься уличной торговлей.

"Возможно, его придется закрыть". Владелец Музея авиации не уверен, что "потянет" переезд. Сейчас незнание связано с тем фактом, что не ясно, в какую сумму обойдется переезд музея в новое место. Кроме того, ему до сих пор не до конца понятно, какой будет арендная плата в новом месте, так как многие вопросы еще будут решаться с ходом времени.

Кто чаще всего прослушивает телефонные разговоры в Латвии? Единственное устройство для прослушивания мобильных телефонов в Латвии в прошлом году, как и в предыдущие годы, чаще всего использовалось Государственной полицией и спецслужбами, свидетельствует отчет Бюро по защите Сатверсме (SAB).

Могильный детектив: Чумное кладбище в Иманте. В Иманте, рядом с Рижским техникумом искусств и медиа на стороне Юрмалас гатве, есть какой-то непонятный холм, окруженный рвом. Для кого-то это странный парк, для кого-то - выставка современного искусства, для кого-то - место, где можно напиться и приставать к людям, но для очень немногих это Чумное кладбище 18-го века.

В Эстонии загорелся автовоз. Четыре новых автомобиля уничтожены безвозвратно. В субботу, 10 апреля, в 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз. Во время пожара полоса в сторону Пярну была перекрыта для движения. Автовоз перевозил семь автомобилей, из которых четыре были уничтожены огнем. Люди не пострадали.

Коронавирус:

За сутки подтверждено 368 новых случаев Covid-19, об умерших информации не поступало. Доля положительных результатов - 6,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 344,3 случая на 100 000 населения. За прошедшие сутки госпитализировано 45 пациентов с Covid-19.

10 дней карантина с браслетом - и в душ, и спать: особая система отслеживания в Абу-Даби. "По прилету сразу после тестирования на Covid-19 в соседнем окошке на тебя надевают эти часы. Они показывают твою локацию. Это средство отслеживания. Мне кажется, это единственная страна в мире с такой системой на время пандемии".