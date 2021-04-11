Главное за 11 апреля ⟩ Первая за пять месяцев статистика Covid-19 без смертей и хаос с закупкой вакцины от гриппа
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
События дня:
Тысячи вакцин от гриппа лежат на складах, хотя осенью их не хватало. Использовать их будет нельзя. Этой зимой ежегодного сезона гриппа не было. Для Латвии это было огромной удачей, так как в обратном случае открылось бы, что закупка вакцин от гриппа была хаотичной и запоздалой. В результате, несколько тысяч вакцин по-прежнему лежат на складах, хотя осенью ощущался их дефицит.
"Это же не треники, это надо примерять". Магазины входящего в эстонскую группу розничной торговли модной одеждой Baltika Group предприятия Baltika Latvija расположены только в торговых центрах, в которых сейчас запрещено выдавать клиентам приобретенную удаленно одежду, однако компания не рассматривает возможность заниматься уличной торговлей.
"Возможно, его придется закрыть". Владелец Музея авиации не уверен, что "потянет" переезд. Сейчас незнание связано с тем фактом, что не ясно, в какую сумму обойдется переезд музея в новое место. Кроме того, ему до сих пор не до конца понятно, какой будет арендная плата в новом месте, так как многие вопросы еще будут решаться с ходом времени.
Кто чаще всего прослушивает телефонные разговоры в Латвии? Единственное устройство для прослушивания мобильных телефонов в Латвии в прошлом году, как и в предыдущие годы, чаще всего использовалось Государственной полицией и спецслужбами, свидетельствует отчет Бюро по защите Сатверсме (SAB).
Могильный детектив: Чумное кладбище в Иманте. В Иманте, рядом с Рижским техникумом искусств и медиа на стороне Юрмалас гатве, есть какой-то непонятный холм, окруженный рвом. Для кого-то это странный парк, для кого-то - выставка современного искусства, для кого-то - место, где можно напиться и приставать к людям, но для очень немногих это Чумное кладбище 18-го века.
В Эстонии загорелся автовоз. Четыре новых автомобиля уничтожены безвозвратно. В субботу, 10 апреля, в 6:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну полыхает открытым огнем автовоз. Во время пожара полоса в сторону Пярну была перекрыта для движения. Автовоз перевозил семь автомобилей, из которых четыре были уничтожены огнем. Люди не пострадали.
Коронавирус:
За сутки подтверждено 368 новых случаев Covid-19, об умерших информации не поступало. Доля положительных результатов - 6,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 344,3 случая на 100 000 населения. За прошедшие сутки госпитализировано 45 пациентов с Covid-19.
10 дней карантина с браслетом - и в душ, и спать: особая система отслеживания в Абу-Даби. "По прилету сразу после тестирования на Covid-19 в соседнем окошке на тебя надевают эти часы. Они показывают твою локацию. Это средство отслеживания. Мне кажется, это единственная страна в мире с такой системой на время пандемии".
За минувшие сутки в Литве подтверждено 839 новых случаев коронавируса, скончались 12 человек, сообщает Департамент статистики. В Эстонии позитивный результат дали 438 тестов, скончались 8 заразившихся. В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 438,1 случая, в Эстонии - 793,7 случая.
Что почитать, чтобы отвлечься:
Извержение вулкана на Карибах: как выглядит покрытый пеплом Сент-Винсент. В пятницу жителей карибского острова Сент-Винсент предупредили о грядущем извержении вулкана Суфьер. В результате, большая часть жителей была эвакуирована, однако несколько тысяч жителей проигнорировали сообщение властей и были вынуждены в спешке покидать остров в субботу, спустя день после того, как произошло сильное извержение.
Борис Джонсон объяснил, почему не посетит похороны принца Филиппа. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса число участников ограничено, и премьер хочет, чтобы похороны посетило по возможности большее число членов семьи скончавшегося.
Избившему модель блогеру Mellstroy назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Уголовное дело было возбуждено против 22-летнего российского видеоблогера Андрея Бурима (Mellstroy) в октябре 2020 года. В прямом эфире парень напал на 21-летнюю москвичку.
Опубликован ТОП-30 теннисистов, чьи посты стоят десятки тысяч долларов. В нём - три представителя России. Например, американская титулованная теннисистка Серена Уильямс за один пост в соцсетях может получить около 63 тысяч долларов.
Непродуманный перекресток в Риге, где авария может закончиться весьма трагично. Перекресток улиц Мартиня и Даугавгривас рядом со зданием Банка Латвии "знаменит" впечатляющими авариями.
"Чувствуешь себя знаменитостью": Никита Матвеев о радио, инциденте в Москве и группе Apofeoz Orkestra. Латвийский радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев стал новым героем рубрики Made in LV на портале RUS TVNET. Стоит сказать, что молодой человек уже узнаваем в Риге, хотя изначально он приехал покорять столицу из Вентспилса.