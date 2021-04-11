Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Елгаве и Даугавпилсе

В Риге в субботу было зарегистрировано 144 новых случая Covid-19, и в целом за 14 дней в столице зафиксировано 2347 заболевших.

В Елгаве вчера было констатировано 23 новых случая заражения, и общее число зараженных за две недели достигло 313 жителей. В Даугавпилсе - 15 новых случаев и 279 за две недели.

В Марупском и Огрском краях зарегистрировано по 12 новых случаев, в Юрмале и Саласпилсском крае - по девять, в Тукумском крае - семь, в Лиепае, Даугавпилсском, Краславском и Лимбажском краях - по шесть, в Резекненском и Талсинском краях - по пять. В ряде других самоуправлений зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число зараженных за две недели в Риге - 2347, в Елгаве - 313, в Даугавпилсе - 279, в Юрмале и Огрском крае - по 189, в Резекне - 163, в Гулбенском крае - 148, в Лиепае - 144, а в Саласпилсском крае - 108. В других самоуправлениях число заболевших за две недели не превышает 100.

В Алсунгском, Балтинавском, Ройском, Руцавском и Стренчском краях за последние две недели не было зарегистрировано ни одного зараженного Covid-19, а в 23 краях число больных составляет от одного до пяти.

В данный момент 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 жителей в Латвии составляет 344,3 случая.

В 34 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 13 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 74 человека - в возрасте от 50 до 59 лет, в 59 - в возрасте от 30 до 39 лет, 52 - в возрасте от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах заболевших было меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 368 новых случаев Covid-19.

Впервые за пять месяцев SPKC не получил информации ни об одном умершем с диагнозом Covid-19. В последний раз такое было 22 ноября.

До сих пор в Латвии умерло 1986 человек, зараженных коронавирусом, что составляет 1,84% от всех зараженных.