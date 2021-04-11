Пн, 12.04.2021
Мы вообще это [уличную торговлю] не рассматриваем. Мы представляем бренд Ivo Nikkolo, однако это все-таки специфическая одежда, не треники или тому подобное. Это надо примерять. Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija
Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija

Видео ⟩ В Таллинне зачинщика протестов увезли с площади Вабадузе в полицейском автобусе

​Один из зачинщиков протестов, которые длятся в Эстонии уже больше недели, Танель Габченко (новое имя которого Даниель Рюэтманн) в воскресенье пробыл на акции протеста на площади Вабадузе в Таллинне всего четверть часа, после чего его увезли на полицейском автобусе, пишет Rus.Postimees.

И хотя он пробыл на площади недолго, все же успел дать интервью Postimees, в котором объяснил, почему протесты продолжаются и после пятницы и против чего протестуют люди.

"Я правда думал, что уже можно [в пятницу - ред.] сложить инструменты и закончить со всем этим. Но кажется, весь этот ураган, в который мы попали, никак не хочет заканчиваться, он становится все более интенсивным", - пояснил Габченко.

Он добавил, что протест продлится ровно столько, сколько потребуется. Он также убежден, что какого-то опасного вируса нет. 

После того, как Габченко посадили в полицейский микроавтобус, покинуть площадь оказалось непросто: митингующие окружили автобус. На данный момент неизвестно, почему Габченко забрали.

Люди протестуют против поправки к закону, которая дает право полиции штрафовать тех, кто нарушает ограничения, введенные во время эпидемии. Согласно действующему законодательству, только Департамент здоровья может возбуждать дела против правонарушителей.

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