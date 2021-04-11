Видео ⟩ В Таллинне зачинщика протестов увезли с площади Вабадузе в полицейском автобусе

И хотя он пробыл на площади недолго, все же успел дать интервью Postimees, в котором объяснил, почему протесты продолжаются и после пятницы и против чего протестуют люди.

"Я правда думал, что уже можно [в пятницу - ред.] сложить инструменты и закончить со всем этим. Но кажется, весь этот ураган, в который мы попали, никак не хочет заканчиваться, он становится все более интенсивным", - пояснил Габченко.

Он добавил, что протест продлится ровно столько, сколько потребуется. Он также убежден, что какого-то опасного вируса нет.

После того, как Габченко посадили в полицейский микроавтобус, покинуть площадь оказалось непросто: митингующие окружили автобус. На данный момент неизвестно, почему Габченко забрали.