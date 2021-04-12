Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Василиса Володина - одна из самых известных женщин-астрологов в России. Ее прогнозы просты, понятны и полны полезной информации.
Василиса Володина - одна из самых известных женщин-астрологов в России. Ее прогнозы просты, понятны и полны полезной информации.
"Вы на небо смотрели? Вы видели все это…? Нет? (...)
В бизнесе и работе - именно сейчас могут проснуться процессы, которые давно спали беспробудным сном (а будильником станут ваши усилия последнего времени). То есть
если вы очень старались, то сейчас все сложится. Будьте готовы еще нарастить обороты, даже если и так пригорает во всех местах.
Тема суверенитета личности (государства) и коллективного давления на нее (него) будет все острее читаться в общении с близкими (и в новостях тоже).
В начале недели сложно избежать личных разочарований. В конце - идеологических", - написала Василиса Володина о предстоящих семи днях в своем аккаунте в Instagram.
Эксперты dailyhoro.ru добавили, что настроение звезд на этой неделе довольно переменчиво, будет нелегко, но стать успешнее сможет каждый, и на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.
Овнам, занимающимся бизнесом, стоит как можно меньше общаться с жадными людьми. То же касается и тех, кто находится в поисках любви. На этой неделе вырваться вперед и стать успешнее получится у всех, кто желает взаимодействовать с окружающими. Как можно больше времени стоит посвятить своей семье, близким и друзьям. Вполне возможно, что на этой неделе кому-то из них понадобится помощь. Требовать добра за добро не стоит. Человек вернет должок в обозримом будущем, причем в двойном размере.
У Тельцов в среду из-за очень своевременного и позитивного перехода Венеры начнет повышаться энергетика. Эти люди смогут получить заряд бодрости, у них усилится интуиция и мотивация. 12 и 13 апреля энергия окажется в упадке.
Что касается любви, то со среды в этой сфере начнется позитивный период.
Близнецам с первых мгновений понедельника лучше избавиться от негативных мыслей. Неуверенность и страхи могут стать источником больших проблем на работе и в любви. Ближе к пятнице звезды и планеты улучшат память Близнецов. Это будет означать, что в конце недели очень полезно будет заниматься обучением. Домашние дела тоже будут очень важны, но вот ими уже лучше заниматься в любое свободное время.
В начале недели лучше провести ревизию, выбросив все ненужные вещи.
У Раков наступает очень благоприятное время для духовных практик и самоанализа? что поможет не перегорать на работе и не позволять неприятным мыслям править балом.
Всем, кто вынужден пребывать в разъездах, тоже начнет улыбаться удача с 14 апреля. Панацеей от любовных проблем будут труд, спорт и работа. Не нужно переживать по мелочам, ведь все плохое проходит.
Львы относятся к самым самовлюбленным знакам Зодиака, а таким людям на этой неделе будет жить немного труднее, чем остальным. Важно сменить фокус с себя на окружающих. Львам стоит подумать о детях, о второй половинке, родителях. Вполне возможно, что им потребуется помощь. Признаком того, что все движется в верном направлении, будет радость близких людей. Более того, неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. Если в работе все пойдет кувырком, то расцветет любовь и наоборот. Львам нужен оптимизм и немного веры в себя.
У представителей каждого знака Зодиака есть свои неприятные привычки. В период с 12 по 18 апреля такие привычки могут дать о себе знать у Дев. Это оттолкнет от них людей и заставит их поменять мнение о них. Чтобы этого не произошло, придется более внимательно анализировать свои поступки и слова. Особенно важно правильно вести себя с новыми знакомыми. На этой неделе Дев станут встречать по одежке. Всем, кто находится в поисках второй половинки, стоит временно взять паузу. Лучше сфокусироваться на работе.
Весам стоит обратить внимание на увлечения, интересы и хобби. Возможно, среди них они смогут найти себе новое занятие на ближайшие пару месяцев.
Эгоизм и агрессия могут стать причиной больших проблем на работе и в семье. Главный совет Весам на эти семь дней - не теряйте друзей. Разочаровать человека будет гораздо проще, чем приятно удивить.
Понедельник и вторник для Скорпионов будут не самыми благоприятными днями. Звезды и планеты не в духе, но правильные мысли не дадут удаче уйти прочь. Сейчас самое время перестать копаться в себе и искать какие-то изъяны, критиковать самих себя. Наступает отличное время для интеграции, работы в команде, перехода на новую должность. Для этого лучше выбрать вторую половину рабочей недели. Звезды и планеты помогут Скорпионам проявить свою индивидуальность и достичь поставленных задач в любой из сфер жизни.
Стрельцам необходимо начать неделю с уборки в доме или квартире. Финансовая сфера будет самой важной для представителей этого знака, так что нужно быть внимательнее к деталям.
Если наружу выйдут какие-то комплексы и страхи, побороть их поможет банальная смена обстановки. Стоит поменьше контактировать с высокомерными и тщеславными людьми.
У Козерогов в период с 12 по 18 апреля возможны вещие сны. Также у этих возрастет эмпатия, усилится интуиция. Неделя будет крайне продуктивной, насыщенной и яркой. Звезды хотят, чтобы Козероги начали бороться со своими недостатками, глубинными переживаниями.
У Козерогов появится энтузиазм, мотивация, желание стать лучше.
Водолеям необходимо сфокусироваться на семье, направив энергию в русло любви, решение домашних дел. Шестое чувство поможет им в трудных ситуациях. Также стоит уповать на поддержку близких. Их слова помогут вновь обрести уверенность, если все пойдет кувырком. Водолеи смогут обрести любовь к себе, к близким, к жизни. Им нужно как можно больше общаться с эмоциональными людьми. Конечно, такие люди порой бывают капризными, но зато они как никто другой умеют заряжать позитивом.
Это прекрасное время для шопинга, путешествий (насколько это возможно). Главное - поддерживать энергетику и здоровье. В начале недели возможны перепады настроения, которые негативно скажутся на продуктивности. Со среды все изменится в лучшую сторону.
Представители этого знака Зодиака смогут побороть свои фобии, создать новые связи, получить бесценный опыт.