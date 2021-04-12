Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

"Вы на небо смотрели? Вы видели все это…? Нет? (...) В бизнесе и работе - именно сейчас могут проснуться процессы, которые давно спали беспробудным сном (а будильником станут ваши усилия последнего времени). То есть если вы очень старались, то сейчас все сложится. Будьте готовы еще нарастить обороты, даже если и так пригорает во всех местах. Тема суверенитета личности (государства) и коллективного давления на нее (него) будет все острее читаться в общении с близкими (и в новостях тоже). В начале недели сложно избежать личных разочарований. В конце - идеологических", - написала Василиса Володина о предстоящих семи днях в своем аккаунте в Instagram.

Эксперты dailyhoro.ru добавили, что настроение звезд на этой неделе довольно переменчиво, будет нелегко, но стать успешнее сможет каждый, и на основании прогноза астролога дали рекомендации представителям всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам, занимающимся бизнесом, стоит как можно меньше общаться с жадными людьми. То же касается и тех, кто находится в поисках любви. На этой неделе вырваться вперед и стать успешнее получится у всех, кто желает взаимодействовать с окружающими. Как можно больше времени стоит посвятить своей семье, близким и друзьям. Вполне возможно, что на этой неделе кому-то из них понадобится помощь. Требовать добра за добро не стоит. Человек вернет должок в обозримом будущем, причем в двойном размере.

Телец

У Тельцов в среду из-за очень своевременного и позитивного перехода Венеры начнет повышаться энергетика. Эти люди смогут получить заряд бодрости, у них усилится интуиция и мотивация. 12 и 13 апреля энергия окажется в упадке.

В финансовой сфере лучше пока побыть наблюдателями. Стоит временно приостановить покупки и не рисковать своей репутацией на работе.

Что касается любви, то со среды в этой сфере начнется позитивный период.

Близнецы

Близнецам с первых мгновений понедельника лучше избавиться от негативных мыслей. Неуверенность и страхи могут стать источником больших проблем на работе и в любви. Ближе к пятнице звезды и планеты улучшат память Близнецов. Это будет означать, что в конце недели очень полезно будет заниматься обучением. Домашние дела тоже будут очень важны, но вот ими уже лучше заниматься в любое свободное время.

В начале недели лучше провести ревизию, выбросив все ненужные вещи.

Рак

У Раков наступает очень благоприятное время для духовных практик и самоанализа? что поможет не перегорать на работе и не позволять неприятным мыслям править балом.

Можно смело заниматься творческой деятельностью. Большой успех ждет представителей креативных профессий.