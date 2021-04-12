За сутки подтверждено 210 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 6,5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 210 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 210 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
За время пандемии в Латвии умерли 1990 инфицированных коронавирусом.
Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 346,5 случая. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6611 человек.
В субботу сделано 3209 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 107 818 человек.