Пн, 12.04.2021
Мы вообще это [уличную торговлю] не рассматриваем. Мы представляем бренд Ivo Nikkolo, однако это все-таки специфическая одежда, не треники или тому подобное. Это надо примерять. Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija
Евгений Козлов, член правления Baltika Latvija

За сутки подтверждено 210 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 6,5%

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 210 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 1990 инфицированных коронавирусом.

Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 346,5 случая. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6611 человек.

В субботу сделано 3209 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 107 818 человек.

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