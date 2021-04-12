За сутки подтверждено 210 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 6,5%

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии умерли 1990 инфицированных коронавирусом.

Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 346,5 случая. По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6611 человек.

В субботу сделано 3209 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 6,5%. 11