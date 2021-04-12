Началась поэтапная вакцинация сотрудников образовательных учреждений

Сегодня, 12 апреля, в 9.30 состоялась пресс-конференция, на которой была предоставлена информация о вакцинации учителей.

В пресс-конференции приняли участие:

министр образования и науки Илга Шуплинска,

министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича,

директор Раунской средней школы Эдгар Плетенс.

Видео: Пресс-конференция

Вакцину от Covid-19 сначала получат сотрудники дошкольных учреждений, работники специальных школ и педагоги 1-6 классов, которые вступают в тесный контакт с детьми в процессе выполнения своих обязанностей, а также учителя возобновившие работу очно.

Завтра, 13 апреля, первые сотрудники образовательных учреждений получат информацию по sms и/или по электронной почте о том, кто будет проводить вакцинацию, а затем вакцинатор свяжется с сотрудником образовательного учреждения, чтобы предложить конкретную дату и время.

По данным Министерства образования и науки, более 76 000 сотрудников образовательных учреждений классифицированы для вакцинации, в настоящее время более 15 000 человек подали заявку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, указав свою принадлежность к группе сотрудников образовательных учреждений.

Тем самым, на вакцинацию зарегистрировалось 20% всех сотрудников образовательных учреждений. 1

Министр здравоохранения Дэниелс Павютс: "Хотя вакцинация уже открытых приоритетных групп продолжается, вакцинация сотрудников образовательных учреждений является очень важным моментом, потому что это поможет защитить педагогов и сотрудников учреждений от негативного воздействия вируса. Я очень надеюсь на более активную регистрацию сотрудников образовательных учреждений на вакцинацию на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, потому что процесс может пойти быстрее, если жители подали заявку. Спасибо всем тем 15 000 сотрудникам образовательных учреждений, которые уже подали заявки и указали свою принадлежность к приоритетной группе".

Министр образования и науки Илга Шуплинска: "Мы все с нетерпением ждем, когда дети, наконец, смогут вернуться в школу. Вакцинация учителей - важный шаг для нас, чтобы вместе преодолеть эту пандемию и, наконец, возобновить очное обучение. Эта вакцинация также будет способствовать организации обучения по интересам, лагерей и, возможно, латвийского Праздника песни и танца школьников летом, конечно, в другом, необычном формате. Тестирование, которое мы успешно внедрили вместе с Министерством здравоохранения, также помогает прогнозировать и фиксировать бессимптомные заболевания.

Вакцинация педагогов дополнительный шаг к возобновлению очного обучения. Это важно для общества в целом". 1

Из более чем 15 000 жителей, которые уже подали заявки на вакцинацию на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989 и указали свою принадлежность к этой группе, 11 529 человек совпадают со списками, присланными Министерством образования и науки. Это значит, что уже сейчас этих сотрудников образовательных учреждений можно будет постепенно отправлять на вакцинацию.