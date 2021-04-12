ВИДЕО ⟩ Грузин Талахадзе установил мировой рекорд на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
Грузин Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве.
Грузин Лаша Талахадзе завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 109 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве.
27-летний спортсмен по сумме упражнений показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Талахадзе обновил мировой рекорд, который также принадлежал ему - на чемпионате мира в Паттайе в 2019 году грузин показал результат 484 кг (220+264).
Отметим, что второе и третье места на чемпионате Европы в весовой категории свыше 109 кг заняли армяне Гор Минасян (216+248; 464) и Вараздат Лалаян (205+240; 445) соответственно.
Талахадзе является пятикратным чемпионом Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021), также он является олимпийским чемпионом (2016) и четырёхкратным чемпионом мира (2015, 2017, 2018, 2019).