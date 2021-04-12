ВИДЕО ⟩ Грузин Талахадзе установил мировой рекорд на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

27-летний спортсмен по сумме упражнений показал результат 485 кг (222 кг в рывке + 263 кг в толчке). Талахадзе обновил мировой рекорд, который также принадлежал ему - на чемпионате мира в Паттайе в 2019 году грузин показал результат 484 кг (220+264).