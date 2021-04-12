ФОТО: Publicitātes foto Divi no studijas dibinātājiem: Edgars Vecozoliņš (pa kreisi), Dāvis Ziediņš (pa labi)

Игра похожа на живой организм, как говорит Давис Зиединьш (Dāvis Ziediņš), соучредитель Beetroot Lab, благодаря которому имя Латвии появилось в мировом списке наиболее популярных игр стратегического жанра. Несмотря на то, что игры-стратегии – не новый жанр, игра Dystopia: Contest of Heroes завоевала сердца игроков всего мира, объединив в себе все лучшее, что ранее предлагали такие игры, с современными элементами инновации. Благодаря вниманию к пожеланиям и рекомендациям игроков эта игра стала одной из крупнейших историй успеха латвийских разработчиков мобильных приложений.

Достижения мирового уровня

Учась у ведущих лидеров в жанре игр-стратегий, энтузиасты Beetroot Lab решили создать новую игру, предлагающую игрокам невиданные возможности, например, турнирную платформу, позволяющую соревноваться не только в уже знакомых режимах singleplayer или одиночного игрока и multiplayer или нескольких игроков, но и участвовать в различных турнирах, которые устраивают каждую неделю. При этом, в отличие от других игр, участников турнира награждают реальными призами – игроки Турнира года будут состязаться за возможность получить совершенно новый автомобиль Lamborghini или сессию тренировок вместе с всемирно известным борцом смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором (Conor McGregor).

Необычным нововведением является сотрудничество с вышеуказанной звездой UFC (Ultimate Fighting Championship) Конором Макгрегором, который стал не только лицом маркетинговой кампании Dystopia, но и героем самой игры, объявившим различные турниры, а также акционером предприятия Beetroot Lab. Объединение сил обеих сторон, возможно, является самым доходным договором о сотрудничестве со знаменитостью в игре во всем мире.

«Игра была представлена миру в важный для нас, латышей, день – 18 ноября. С тех пор Dystopia скачали уже 600 000 раз. Наша цель – достичь 100 000 активных пользователей в день еще до конца мая, повысив количество загрузок игры до миллионов. Для этого мы привлекли еще 10 миллионов евро в качестве инвестиций мальтийского технологического предприятия Exantech. На данный момент нашими основными рынками являются рынки США, Канады, Австралии, России, Франции, Японии, Кореи, а вскоре к ним присоединится Китай», – рассказывает об успехах и целях игры соучредитель Beetroot Lab Давис Зиединьш.

«Мы видим высокие оценки пользователей AppGallery и стремительный рост количества загрузок, что указывает на высокий спрос на новые и уникальные игры среди энтузиастов, поэтому Huawei высоко оценил достижения игры Dystopia: Contest of Heroes, вручив Beetroot Lab приз за лучшую игру-стратегию 2020 года, тем самым показывая пример другим разработчикам приложений», – отмечает Гунта Курсиша-Буткане (Gunta Kursiša-Butkāne), руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.

Присоединение к AppGallery – легко и удобно

Сначала игра Dystopia предлагалась исключительно в магазине приложений AppGallery. Одним из факторов, обусловивших такой выбор, является недолгое существование AppGallery, благодаря чему новой игре было легче выделиться на фоне конкурентов и быстро завоевать признание пользователей.

«Еще при первом контакте с командой AppGallery меня удивила готовность прийти на помощь как в технических вопросах, так и в возможностях маркетинга. Мы взяли на себя большую ответственность, опубликовав совершенно новую игру, созданную вместе с всемирно известным спортсменом UFC, поэтому ошибки были исключены. Мы не сомневались, что, если при публикации игры у нас возникнет какая-то техническая неполадка, Huawei мгновенно поможет ее обнаружить и найти решение», – признает Д. Зиединьш.

На переднем плане – отзывы игроков

Чтобы игрокам было интересно регулярно играть в загруженную игру, ее нужно постоянно улучшать, дополняя содержание и регулируя настройки в соответствии с привычками игроков. Этому принципу следуют разработчики Dystopia, выслушивая рекомендации пользователей и анализируя данные об их поведенческих привычках.

«Я разделил бы эту обратную связь на две части: одна – отзывы игроков, вторая – данные. Наши игроки очень азартны, небезразличны к игре, поэтому мы получаем множество отзывов. Для нас крайне важно, чтобы у игры была хорошая публичная оценка, поэтому мы создали отдельную команду, работающую с отзывами игроков. Если случится техническая неполадка, мы выслушиваем игрока, устраняем сложившуюся ситуацию и благодарим его, награждая полезными подарками в рамках игры. В свою очередь, с данными работает несколько высококвалифицированных аналитиков, которые при каждом введении в игру нового элемента проверяют, используется ли он, как именно и какое впечатление оказывает на игру в целом. Если мы видим, что игроки им не пользуются, заменяем его чем-то другим», – объясняет Д. Зиединьш важность пользовательских отзывов.

Г. Курсиша-Буткане добавляет: «Команда AppGallery придает большое значение проактивной поддержке разработчиков приложений в процессе присоединения. Перед публикацией приложения в нашем магазине каждому разработчику выдается подробная инструкция о том, как присоединиться к нам, и параллельно предоставляется помощь в случае неясностей или затруднений. Чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому разработчику, мы предоставляем удобный канал общения с контактными лицами в каждом соответствующем разделе AppGallery. Для нас важно обеспечить удобство и скорость присоединения, чтобы предоставлять потребителям передовое и разностороннее содержание каждый день».

ФОТО: Publicitātes foto