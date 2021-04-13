Netflix начал заказывать производство сериалов российским продюсерам
Стриминговый сервис Netflix хочет выпускать сериалы для России и уже обсуждает несколько проектов с различными студиями. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Стриминговый сервис Netflix хочет выпускать сериалы для России и уже обсуждает несколько проектов с различными студиями. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Напомним, ранее Netflix не заказывал производство у российских продюсеров. Сервис покупал лишь готовые сериалы.
Сообщается, что первый контракт заключен со студией 1-2-3 Production, которая входит в холдинг "Газпром-медиа". данная студия выпускала такие сериалы, как и "Перевал Дятлова" и "Эпидемия". СМИ указывают, что теперь студия готовит для Netflix современную версию "Анны Карениной".
Сервис готовит и второй проект совместно с кинокомпанией "Русское" (подрядчик "Россия 1"). В нем действие происходит в 90-е годы. Режиссер - Дарья Жук.
Журналисты отметили еще один проект, режиссером которого должен стать Эдуард Оганесян, снявший сериал "Чики". Известно, что Netflix ведет переговоры со студиями "Среда", Star Media и Yellow, Black & White.