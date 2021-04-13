Netflix начал заказывать производство сериалов российским продюсерам

Напомним, ранее Netflix не заказывал производство у российских продюсеров. Сервис покупал лишь готовые сериалы.

Сообщается, что первый контракт заключен со студией 1-2-3 Production, которая входит в холдинг "Газпром-медиа". данная студия выпускала такие сериалы, как и "Перевал Дятлова" и "Эпидемия". СМИ указывают, что теперь студия готовит для Netflix современную версию "Анны Карениной".

Сервис готовит и второй проект совместно с кинокомпанией "Русское" (подрядчик "Россия 1"). В нем действие происходит в 90-е годы. Режиссер - Дарья Жук.