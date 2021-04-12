Чем дольше заживает рана, тем больше шрам: советы фармацевта, как уменьшить рубцы

Сертифицированный аптекарь Apotheka Марите Шукеле рассказывает, как правильно ухаживать за ранами, чтобы они заживали как можно скорее и без образования выраженных рубцов.

На формирование и внешний вид шрама влияют индивидуальные особенности человека, состояние здоровья и другие факторы: ширина и глубина раны, ее местонахождение на теле, а также уход за кожей после получения травмы. Более выраженные рубцы образуются в тех местах, где кожа постоянно растягивается при движении и поэтому хуже заживает, а чем дольше будет проходить заживление, тем более выраженный шрам появится. Плохо заживают рваные раны, укусы собак, а также химические и термические ожоги.

"На заживлении ран неблагоприятно сказываются нарушения обмена веществ, сахарный диабет и анемия. Из-за гормональной активности более выраженные шрамы образуются у молодых людей, особенно на спине, в зоне декольте, грудной клетки и плеч",

- рассказывает Шукеле.

В большинстве случаев формируется нормальный плоский рубец, который практически не возвышается над поверхностью кожи и не создает дискомфорта. На начальном этапе он может быть слегка красноватым, но со временем приобретает цвет окружающей кожи. Однако существуют и другие виды рубцов.

Гипертрофический рубец имеет розовый цвет, он чувствительный, плотный и возвышается над поверхностью кожи. Его объем увеличивается в течение около полугода, однако постепенно он становится более плоским и менее заметным.

имеет розовый цвет, он чувствительный, плотный и возвышается над поверхностью кожи. Его объем увеличивается в течение около полугода, однако постепенно он становится более плоским и менее заметным. Келоидный рубец проявляется в виде вызывающего зуд, приподнятого утолщения из рубцовых тканей нерегулярной формы, которое зачастую превышает размеры самой раны. Келоиды могут появиться даже через несколько месяцев после заживления раны, и из-за влияния гормонов они более активно образуются у молодых людей и во время беременности. Эти шрамы сами по себе не исчезают - требуется специальное лечение.

проявляется в виде вызывающего зуд, приподнятого утолщения из рубцовых тканей нерегулярной формы, которое зачастую превышает размеры самой раны. Келоиды могут появиться даже через несколько месяцев после заживления раны, и из-за влияния гормонов они более активно образуются у молодых людей и во время беременности. Эти шрамы сами по себе не исчезают - требуется специальное лечение. Атрофический рубец находится ниже уровня окружающей его кожи, соединительные ткани под ним тонкие, поэтому рубцы выглядят как небольшие ямки на коже. Обычно такие рубцы появляются после ветрянки или прыщей (акне).

Период с начала образования новых тканей и сосудов до полного восстановления структуры кожи может длиться несколько месяцев, иногда даже целый год. Чтобы после заживления раны не образовался шрам или чтобы он был как можно менее заметным, важно правильно ухаживать за раной.

Шесть шагов в уходе за раной

1. Сразу же после получения травмы рану нужно тщательно промыть прохладной (но не ледяной) проточной водой. В свою очередь место ожога рекомендуется охлаждать 10-15 минут. Лучше всего использовать воду из-под крана, если же это невозможно, желательно поливать рану из бутылки.

2. Можно использовать также мыло, в свою очередь к перекиси водорода рекомендуется прибегать лишь тогда, если в рану попали загрязнения, например, земля или песок. Рану поливают перекисью и образовавшуюся пену убирают чистой мягкой салфеткой.