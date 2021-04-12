Пн, 12.04.2021
Я был в Иманте не более двух раз в жизни. Что мне там искать? Проблемы? Нет, спасибо, сэр. У меня достаточно проблем. Роланд Вилкс, журналист TVNET
Роланд Вилкс, журналист TVNET

Фото ⟩ Интарс Бусулис привился от Covid-19

Латвийский исполнитель Интарс Бусулис в соцсетях рассказал, что получил первую дозу вакцины Covid-19.

"Добрый день. Готов. Вторая прививка в июне", - написал артист под снимком, который был сделан в момент вакцинации. 

Известно, что музыкант привился AstraZeneca. 

Фотография вызвала жаркие дискуссии в комментариях. Пока одни фолловеры пожелали артисту здоровья и радовались произошедшему, другие высказывали свое недоумение. 

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