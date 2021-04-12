Фото ⟩ Интарс Бусулис привился от Covid-19
Латвийский исполнитель Интарс Бусулис в соцсетях рассказал, что получил первую дозу вакцины Covid-19.
Латвийский исполнитель Интарс Бусулис в соцсетях рассказал, что получил первую дозу вакцины Covid-19.
"Добрый день. Готов. Вторая прививка в июне", - написал артист под снимком, который был сделан в момент вакцинации.
Известно, что музыкант привился AstraZeneca.
Фотография вызвала жаркие дискуссии в комментариях. Пока одни фолловеры пожелали артисту здоровья и радовались произошедшему, другие высказывали свое недоумение.