23-летняя Кудерметова выиграла турнир в США и стала первой ракеткой России

В минувшие выходные Кудерметова в финале турнира в Чарльстоне обыграла Данку Ковинич из Черногории и впервые в карьере выиграла титул WTA. В решающем поединке россиянка победила со счётом 6:4, 6:2.

На пути в финал Кудерметова обыграла пять соперниц, включая чемпионку US Open - 2017 Слоан Стивенс и испанку Паулу Бадосу. Кроме того, россиянка не проиграла ни одного сета, повторив рекорд турнира, установленный в 2012 году Сереной Уильямс.

Победа в турнире принесла Кудерметовой 470 рейтинговых очков, а также чек на сумму 68 570 долларов. По итогам турнира в Чарльстоне россиянка впервые попала в топ-30 мирового рейтинга (29-е место).