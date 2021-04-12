Пн, 12.04.2021
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23-летняя Кудерметова выиграла турнир в США и стала первой ракеткой России

Вероника Кудерметова ФОТО: ANATOLIY MEDVED/SIPA/Scanpix

Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла турнир WTA и стала первой ракеткой России.

В минувшие выходные Кудерметова в финале турнира в Чарльстоне обыграла Данку Ковинич из Черногории и впервые в карьере выиграла титул WTA. В решающем поединке россиянка победила со счётом 6:4, 6:2.

На пути в финал Кудерметова обыграла пять соперниц, включая чемпионку US Open - 2017 Слоан Стивенс и испанку Паулу Бадосу. Кроме того, россиянка не проиграла ни одного сета, повторив рекорд турнира, установленный в 2012 году Сереной Уильямс.

Победа в турнире принесла Кудерметовой 470 рейтинговых очков, а также чек на сумму 68 570 долларов. По итогам турнира в Чарльстоне россиянка впервые попала в топ-30 мирового рейтинга (29-е место).

Также она обошла Екатерину Александрову и стала первой ракеткой России.

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