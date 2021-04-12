ФОТО: Publicitātes foto

В сотрудничестве с дочерним предприятием ведущего банка в Финляндии “Corporate Bank plc”, поставщиком лизинговых услуг “OP Finance” SIA, Carguru пополняет свой автопарк 25 новыми экологически дружественными машинами - электромобилями VW-up! и хорошо известными пользователям Carguru гибридами марки Toyota.

"В этом году, в мае, будет 4 года как мы предлагаем услуги каршеринга в Риге. На протяжение всего этого времени одним из главных вызовов для нас было убедить общественность и партнеров в том, что каршеринг это не временное явление, а будущая доминирующая форма "владения" автомобилем. Мы очень рады, что среди наших партнеров теперь есть OP Finance, и мы уверены, что наше сотрудничество позволит сделать каршеринг более доступным, удобным и выгодным для пользователей Carguru. Отказ от личного транспорта - это новый стандарт комфортной жизни в городе." – отметил Владимир Рескайс руководитель компании Carguru.

“OP Finance очень рады сотрудничеству с компанией Carguru, предоставляя финансирование для покупки новых дружественных к окружающей средe автомобилей. Поддерживая развитие “зеленых” брендов мы вместе строим лучшее будущее. Мы рады, что можем воплотить в жизнь долгосрочное развитие во всех сферах деятельности OP Сorporate Bank plc основываясь на наших основных ценностях - ответственность и совместный рост.” - подчеркивает Элмарс Прикшанс руководитель филиала “OP Corporate bank plc” в Латвии.

“OP Finance” SIA - это филиал ведущего банка “Corporate Bank plc” в Финляндии, который работает на территории Латвии с 2008 года, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. СМИ "Bloomberg Markets Magazine", составляющий "Топ-20" сильнейших банков в мире, признал “OP Corporate Bank plc” самым сильным банком, работающим в Латвии, поставив его на почётное 8-е место. Создавая этот список, Bloomberg проанализировал показатели 97 банков, активы которых составляют не менее 100 миллиардов долларов США.