Пн, 12.04.2021
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Иева Яунземе, глава СГД

SPKC предупреждает об ухудшении эпидемиологической ситуации - больше стали болеть дети и молодежь

Очереди у магазинов после частичного смягчения ограничений из-за коронавируса ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В настоящее время в Латвии снова наблюдается рост заболеваемости Covid-19 - если раньше показатель снижался, то на прошлой неделе он увеличился на 7,1%, заявил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на основании данных за прошлую неделю.

Количество впервые выявленных случаев на прошлой неделе составило 3503 по сравнению с 3272 на позапрошлой.

Количество стационарных больных уменьшилось на 0,2%.

SPKC отмечает, что рост заболеваемости наблюдается в Видземском регионе. При этом рост заболеваемости в возрастных группах от 10 до 19 лет и от 20 до 29 лет продолжается, а другие возрастные группы в двухнедельном разрезе показывают снижение.

Рост наблюдается в возрастных группах от 6 до 9 лет и от 15 до 19 лет.

В то же время вырос показатель репродукции вируса - до 1,18 по сравнению с 0,83 неделей ранее. Это означает, что теоретически 100 человек заражают 118 человек, и эта цифра указывает на рост заболеваемости Covid-19.

Пятый день подряд двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения немного повышается и в настоящее время достиг 346,5 случая.

 
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