Пограничники выявили 22 фальшивых теста на коронавирус. Кто жульничает больше всего?

10 апреля на пограничном пункте в аэропорту "Рига" пограничники выявили прибывшего из Германии гражданина Латвии, который показал пограничникам поддельный тест на Covid-19. Нарушитель оштрафован на 670 евро.

10 апреля на трассе в Брунавской волости Баускского района была остановлена автомашина Opel Combo с пятью гражданами Украины, которые предъявили тесты на Covid-19, не соответствующие образцам. В отношении лиц возбуждено административное дело.

Также 6 и 8 апреля пограничники в Валке остановили автомобили Peugot Partner и Volkswagen Passat, в которых находились негражданин Эстонии и два гражданина Украины с поддельными тестами на Covid-19. На каждого наложен штраф в размере 500 евро.