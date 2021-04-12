Отругали за видео в TikTok: в России 12-летняя девочка умерла после беседы с завучем школы

По какой именно статье возбуждено дело, СК не уточняет.

В субботу, 10 апреля, в группе "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что девочке стало плохо через час после встречи с завучем лицея, в котором она училась. По сообщению в группе, завуч вызвала ученицу вместе с матерью и "отругала за ролик в TikTok". В публикации также отмечалось, что "из кабинета обе [дочь и мать] вышли в слезах" и что девочка могла пойти на самоубийство.

Телеканал "360" и алтайское СМИ "Толк" со ссылкой на соседку семьи умершей девочки сообщили, что в день смерти ее действительно вызвали к завучу школы. Причиной стал ролик в TikTok: девочка сняла на телефон, как некий мальчик вытирает с брюк корректор. Другой ребенок позднее выложил этот ролик в соцсеть.

"Детям объяснили, что нельзя снимать других и без согласия выкладывать в интернет. Как общалась завуч, не знаю. Но когда мама забирала дочь, та плакала. Она ее не ругала, пыталась все перевести в шутку. Чтобы поднять настроение, повезла ее в магазин - купила игрушку и весеннюю куртку. Домой вернулись уже довольные", - процитировал соседку "Толк".

По словам соседки, вечером в тот же день мать нашла дочь на полу. Как выяснилось позже, незадолго до этого девочка написала своей подруге, что у нее "расплывается и болит в глазах". Причина смерти на данный момент неизвестна - ребенок был здоров, рассказала соседка умершей девочки.