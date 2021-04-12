58-летний Эвандер Холифилд впервые за 10 лет выйдет на ринг
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вернётся на ринг и проведёт выставочный поединок против ирландца Кевина Макбрайда. Об этом сообщает Boxing Scene.
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вернётся на ринг и проведёт выставочный поединок против ирландца Кевина Макбрайда. Об этом сообщает Boxing Scene.
Поединок пройдёт в рамках вечера бокса компании Triller, главным событием которого станет бой чемпиона WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса против обязательного претендента Джорджа Кэмбососа.
Бой Холифилда и 47-летнего Макбрайда будет состоять из восьми раундов продолжительностью по 2 минуты. При этом боксёры выйдут в ринг без шлемов. Бой назначен на 5 июня этого года. Место проведения окончательно не определено, но ожидается, что бой пройдёт во Флориде.
Отметим, что свой последний поединок 58-летний Холифилд провёл в мае 2011 года, уступив датчанину Брайану Нильсену техническим нокаутом в 10-м раунде. Макбрайд также не выступал с 2011 года, после того как проиграл поляку Мариушу Ваху нокаутом в четвёртом раунде. В 2005 году ирландец победил Майка Тайсона.
"Мы рассматривали всех тяжеловесов, но в конце концов решили, что нет никого лучше того парня, который отправил Майка Тайсона на пенсию", - заявил владелец промоутерской компании Triller Райан Кавану.
Ранее сообщалось, что Холифилд пытался организовать бой с Тайсоном, но сторонам не удалось договориться. Боксеры провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд.