58-летний Эвандер Холифилд впервые за 10 лет выйдет на ринг

Поединок пройдёт в рамках вечера бокса компании Triller, главным событием которого станет бой чемпиона WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса против обязательного претендента Джорджа Кэмбососа.

Бой Холифилда и 47-летнего Макбрайда будет состоять из восьми раундов продолжительностью по 2 минуты. При этом боксёры выйдут в ринг без шлемов. Бой назначен на 5 июня этого года. Место проведения окончательно не определено, но ожидается, что бой пройдёт во Флориде.

Отметим, что свой последний поединок 58-летний Холифилд провёл в мае 2011 года, уступив датчанину Брайану Нильсену техническим нокаутом в 10-м раунде. Макбрайд также не выступал с 2011 года, после того как проиграл поляку Мариушу Ваху нокаутом в четвёртом раунде. В 2005 году ирландец победил Майка Тайсона.

"Мы рассматривали всех тяжеловесов, но в конце концов решили, что нет никого лучше того парня, который отправил Майка Тайсона на пенсию", - заявил владелец промоутерской компании Triller Райан Кавану.