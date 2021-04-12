В Беларуси экстремистским материалом может стать даже портрет экстремиста

Из документа следует, что под экстремизмом теперь понимается "планирование, организация, подготовка и совершение действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность". Привлекать к ответственности будут не только за создание "экстремистской" организации, но и за участие в ней.

Расширяется понятие, что такое "экстремизм". Им могут посчитать и оскорбление чиновника или силовика, и распространение ложных сведений о ситуации в нашей стране, и публичные призывы к проведению несанкционированного пикета или митинга.

Экстремистским материалом в Беларуси может стать даже портрет экстремиста, а также символика и атрибутика. Экстремистской организацией могут признать организацию, которая "оказывает... содействие экстремистской деятельности". "Экстремистским формированием" считают группу граждан, которая "осуществляет экстремистскую деятельность, либо оказывает... содействие экстремистской деятельности", либо ее финансирует, и которые признали "экстремистскими" МВД или КГБ.