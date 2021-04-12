Белорусский политик спустя год заключения узнал, в чем его обвиняют

"Суть "преступления" описана в "обвинении" чрезвычайно многословно и запутанно. Но коротко его можно описать так: наши критические к власти высказывания в интернете вызвали рост протестных настроений и привели к сбору "неорганизованной массы людей", которые осуществил "массовые беспорядки". Значит мы - организаторы этих "беспорядков. Логика!", - написал Статкевич жене.

Он начал ознакомление с 110 томами своего дела. На это может уйти месяц. Политик за решеткой почти год - с 31 мая 2020.

"Правда, сегодня я прекратил это ознакомление и сделал устное (под запись) заявление: "Изучив обвинение и 30% материалов дела, я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием. Мало того, по моему убеждению, следствие осуществило покушение на основополагающие конституционные права граждан: свободу слова, право на мирные собрания, право на участие в выборах в качестве кандидатов или их доверенных лиц. Я не хочу иметь отношения к тому, что считают преступлением. Поэтому отказываюсь от ознакомления с остальными материалами дела", - говорится в письме Статкевича.