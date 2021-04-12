Пн, 12.04.2021
Опасаюсь, сможет ли музей оплатить все расходы за переезд и арендную плату, так как у музея таких средств нет. Если не удастся оплатить, то придется музей закрыть Виктор Талпа, владелец Рижского музея авиации
Виктор Талпа, владелец Рижского музея авиации
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Белорусский политик спустя год заключения узнал, в чем его обвиняют

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Белорусский политик, а сейчас и политзаключенный Николай Статкевич рассказал, что его будут судить вместе с Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Артемом Саковым, Дмитрием Поповым и Владимиром Цыгановичем. 

"Суть "преступления" описана в "обвинении" чрезвычайно многословно и запутанно. Но коротко его можно описать так: наши критические к власти высказывания в интернете вызвали рост протестных настроений и привели к сбору "неорганизованной массы людей", которые осуществил "массовые беспорядки". Значит мы - организаторы этих "беспорядков. Логика!", - написал Статкевич жене. 

Он начал ознакомление с 110 томами своего дела. На это может уйти месяц. Политик за решеткой почти год - с 31 мая 2020.  

"Правда, сегодня я прекратил это ознакомление и сделал устное (под запись) заявление: "Изучив обвинение и 30% материалов дела, я пришел к твердому убеждению, что оно сфабриковано следствием. Мало того, по моему убеждению, следствие осуществило покушение на основополагающие конституционные права граждан: свободу слова, право на мирные собрания, право на участие в выборах в качестве кандидатов или их доверенных лиц. Я не хочу иметь отношения к тому, что считают преступлением. Поэтому отказываюсь от ознакомления с остальными материалами дела", - говорится в письме Статкевича.

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