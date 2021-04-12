Последние данные о новых случаях заболевания коронавирусом в Латвии

Из числа заразившихся за последний день в Риге зарегистрировано 89 человек, а общее количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 2339 человек.

В Елгаве вчера было выявлено 19 новых случаев заражения, общее число заболевших за последние две недели выросло до 323 жителей города.

В последний день было зарегистрировано десять новых случаев заражения в Огрском крае, семь в Елгавском и Тукумском краях и шесть в Лиепае. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2339, Елгаве - 323, Даугавпилсе - 284, Огрском крае - 195, Юрмале - 188, Резекне - 166, Гулбенском крае - 148, Лиепае - 147. В то же время в Алсунском, Балтинавском, Ройском, Руцавском и Стренчском краях за последние 14 дней случаев заражения Covid-19 не зарегистрировано.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 346,6.

В 36 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 13 превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в прошлый день, оно является самым высоким в Вецпиебалгском, Руйиенском, Зилупском, Гулбенском, Виньякском, Акнистском, Лудзенском краях, Резекне, Огрском крае, Елгаве и Балвском крае.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывающий на конкретное количество случаев.

Из числа новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, 49 - в возрасте от 30 до 39 лет, 39 - в возрасте от 60 до 69 лет, 34 - в возрасте от 50 до 59 лет, в других возрастных группах случаев меньше.

Уже сообщалось, что за последний день в Латвии было выявлено 210 случаев Covid-19 и получена информация о смерти четырех пациентов.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии неизменно высока. Пятый день подряд двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения немного повышается, а в настоящее время достиг 346,5 случая. За последнее время самый низкий показатель был 7 апреля - 330,6 случая.

На данный момент в Латвии умерло 1990 человек, заразившихся Covid-19, что составляет 1,845% от всех подтвержденных случаев Covid-19.

Всего в Латвии зарегистрировано 107 818 случаев заражения Covid-19. По оценкам агентства LETA, за последние две недели было зарегистрировано 6611 случаев Covid-19, остальные считаются переболевшими.

За сутки в Латвии было проведено 3209 тестов на Covid-19, из них 6,5% оказались положительными.