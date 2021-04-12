Полиция просит отозваться очевидцев аварии на Югле, в которой автомобиль наехал на пешехода

11 апреля этого года около 15:20 в Риге, на улице Юглас, на стоянке торгового центра Juglas Centrs водитель черного автомобиля VW Golf наехал на пешехода.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход, который с травмами доставлен в медицинское учреждение.