Пн, 12.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Полиция просит отозваться очевидцев аварии на Югле, в которой автомобиль наехал на пешехода

Автомобиль Дорожной полиции ФОТО: LETA

Государственная полиция призывает отозваться свидетелей происшествия в Риге, на стоянке торгового центра Juglas Centrs.

11 апреля этого года около 15:20 в Риге, на улице Юглас, на стоянке торгового центра Juglas Centrs водитель черного автомобиля VW Golf наехал на пешехода.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход, который с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Госполиция призывает отозваться свидетелей ДТП, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию по телефонам 67219837, 26653635 или 110.

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