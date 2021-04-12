Полиция просит отозваться очевидцев аварии на Югле, в которой автомобиль наехал на пешехода
Государственная полиция призывает отозваться свидетелей происшествия в Риге, на стоянке торгового центра Juglas Centrs.
Государственная полиция призывает отозваться свидетелей происшествия в Риге, на стоянке торгового центра Juglas Centrs.
11 апреля этого года около 15:20 в Риге, на улице Юглас, на стоянке торгового центра Juglas Centrs водитель черного автомобиля VW Golf наехал на пешехода.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал пешеход, который с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Госполиция призывает отозваться свидетелей ДТП, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию по телефонам 67219837, 26653635 или 110.