Готова ли Латвия к массовой вакцинации? Кажется, не совсем. Комментирует Кришьянис Кариньш

Он сказал, что сейчас главное - получение коллективного иммунитета и вакцинация. Хорошая новость заключается в том, что

в Латвии есть вся инфраструктура, однако с темпом вакцинации имеются проблемы.

"В последнее время в страну прибыло намного больше вакцин, но мы все еще далеки от того, чего должны были достичь", - сказал Кариньш, добавив, что на прошлой неделе планировалось прививать около 8000 человек, но на самом деле ежедневно использовалось около 3800 доз.

По его словам, предстоит большая работа над процессом вакцинации. "Тот факт, что вакцина доставлена в пункт вакцинации, - это начало. Цель - сохранить темп в краткосрочной перспективе и использовать все поступающие вакцины", - сказал премьер, добавив, что сегодня доступно 29 000 вакцин, которые нужно было использовать на прошлой неделе.