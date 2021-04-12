Рижское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера

Сообщается, что Зубов был утверждён на должность главного тренера рижской команды на расширенном заседании совета и правления латвийской команды.

"Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать всё для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами.

Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать всё возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф", - заявил 50-летний специалист. 5

В сообщении "Динамо" говорится, что совет поручил Зубову разработать план подготовки команды к новому сезону, а также подать совету предложения кандидатур на должности ассистента главного тренера и игроков команды.

Напомним, рижское "Динамо" в минувшем сезоне заняло последнее место в Западной конференции КХЛ и в седьмой раз подряд не сумело пробиться в плей-офф. После неудачного сезона клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой.

Сергей Зубов в качестве игрока дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ.