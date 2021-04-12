Рижское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера
В следующем сезоне рижское "Динамо" будет выступать под руководством российского специалиста Сергея Зубова. Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.
В следующем сезоне рижское "Динамо" будет выступать под руководством российского специалиста Сергея Зубова. Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.
Сообщается, что Зубов был утверждён на должность главного тренера рижской команды на расширенном заседании совета и правления латвийской команды.
"Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать всё для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами.
Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать всё возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф", - заявил 50-летний специалист.
В сообщении "Динамо" говорится, что совет поручил Зубову разработать план подготовки команды к новому сезону, а также подать совету предложения кандидатур на должности ассистента главного тренера и игроков команды.
Напомним, рижское "Динамо" в минувшем сезоне заняло последнее место в Западной конференции КХЛ и в седьмой раз подряд не сумело пробиться в плей-офф. После неудачного сезона клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Петерисом Скудрой.
Сергей Зубов в качестве игрока дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ.
С ноября 2015 года до июня 2016 года Зубов был главным тренером в петербургском СКА, а в марте 2017 года возглавил "Сочи", откуда был уволен в октябре 2019 года.