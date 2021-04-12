В Беларуси возбудили дело против фондов, помогающих пострадавшим на протестах

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против основателей фондов BYHELP и BYSOL. Андрея Стрижака и Алексея Леончика обвиняют в финансировании экстремистского формирования. Их объявили в межгосударственный розыск. Фонды BYHELP и BYSOL - крупнейшие инициативы по сбору денег пострадавшим от репрессий в Беларуси, в частности BYHELP оказывает помощь с оплатой штрафов и расходов на адвокатов, а также выплачивает компенсации пострадавшим от действий силовиков. Фонд уже выплатил более 3 миллионов евро.