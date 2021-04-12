Пн, 12.04.2021
Я был в Иманте не более двух раз в жизни. Что мне там искать? Проблемы? Нет, спасибо, сэр. У меня достаточно проблем. Роланд Вилкс, журналист TVNET
Роланд Вилкс, журналист TVNET

В Беларуси возбудили дело против фондов, помогающих пострадавшим на протестах

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Зеленский​ запросил переговоры с Путиным чтобы поговорить о ситуации на Донбассе. В Кремле сказали, что никаких сообщений не получали
  • Начальство Покровской колонии угрожает насильно кормить объявившего голодовку Навального
  • В Беларуси возбудили дело против фондов, которые помогают пострадавшим на протестах
  • В Кыргызстане проголосовали за президентскую форму правления

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против основателей фондов BYHELP и BYSOL. Андрея Стрижака и Алексея Леончика обвиняют в финансировании экстремистского формирования. Их объявили в межгосударственный розыск. Фонды BYHELP и BYSOL - крупнейшие инициативы по сбору денег пострадавшим от репрессий в Беларуси, в частности BYHELP оказывает помощь с оплатой штрафов и расходов на адвокатов, а также выплачивает компенсации пострадавшим от действий силовиков. Фонд уже выплатил более 3 миллионов евро.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 12.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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